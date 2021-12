Năm 2021 huyện Thiệu Hóa hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, thu ngân sách đạt 159% dự toán

Ngày 14-12-2021, HĐND huyện Thiệu Hoá khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ năm, đánh giá kết quả năm 2021, quyết nghị thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, huyện Thiệu Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, do đó 25/25 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 15,18%. Giá trị sản xuất đạt 135,6 triệu đồng/ha. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm thuỷ sản xuống còn 21,6%, công nghiệp xây dựng tăng lên 46,2%, dịch vụ 32,2%. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 10 triệu USD. Huyện đã thành lập mới 61 doanh nghiệp. Nhiều công trình, dự án đã và đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn. Các nghề truyền thống và nghề mới nhân cấy được duy trì và phát triển. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư bước đầu thu được kết quả tốt. Thu ngân sách địa phương ước đạt 435,8 tỷ đồng, đạt 159% dự toán tỉnh giao.

An ninh - trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân được đảm bảo.

Năm 2022, huyện Thiệu Hoá phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2% triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4000 tỷ đồng. Tỷ lệ thu ngân sách tăng 11% dự toán tỉnh giao. Tập trung tháo gỡ khó khăn,vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư cho phát triển, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng. Quan tâm các lĩnh vực văn hoá - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp cũng dành thời gian xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, của Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2021; nghe tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp.

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 20 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phân bổ ngân sách năm 2022 và chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn.

Thanh Mai