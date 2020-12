MTTQ huyện Thọ Xuân với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Một tiết mục văn nghệ nhân Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Thọ Lập.

Thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 8-7-2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, Thọ Xuân là 1 trong 2 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện CVĐ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ huyện đã cụ thể hóa 5 nội dung CVĐ gắn với nhiệm vụ trọng tâm “đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, khuyến khích làm giàu chính đáng”; tuyên truyền, vận động Nhân dân khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống. CVĐ đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm và từng bước trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong Nhân dân. Nhiều phong trào thi đua được MTTQ phát động chủ trì đã đem lại hiệu quả thiết thực, tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở địa bàn dân cư được nâng lên. Các mô hình sản xuất cho năng suất, hiệu quả cao đã được triển khai thu hút hàng trăm hộ gia đình tham gia mang lại hiệu quả cao, như mô hình nhà màng, nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả cho thu nhập bình quân từ 300 - 500 triệu đồng/ha... Các hoạt động tự quản ở khu dân cư được phát huy, như: Mô hình “tổ 3/1 về quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng dân cư”; mô hình “tích tụ đất đai, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp”; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông - xanh, sạch, đẹp”; mô hình “Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú” tại Trường Mầm non Xuân Trường; mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp”; mô hình tổ tiết kiệm hỗ trợ mua BHYT, BHXH... Từ những việc làm cụ thể trên đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, diện mạo làng, xã có nhiều khởi sắc.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các cấp mặt trận trong huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực đóng góp 3.545 tỷ đồng, 66.416 ngày công, hiến 40.976m2 đất để xây tường rào, mở rộng đường làng, ngõ xóm, khu thể thao thôn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn huyện có 90% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, 88% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100% xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Kết quả lấy phiếu hài lòng của người dân về XDNTM, đã có 98,7% người dân hài lòng, 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Năm 2019, huyện Thọ Xuân được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Thực hiện phong trào giảm nghèo nhanh và bền vững, trong 5 năm (2016-2020), MTTQ huyện đã phối hợp hỗ trợ gần 5 tỷ đồng làm mới 230 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; phối hợp trao 680 thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo; trao xe đạp cho 328 em học sinh nghèo vươn lên học giỏi; trao 1,3 tỷ đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, gặp bệnh hiểm nghèo, thiên tai rủi ro; trao 166 con bê sinh sản, trị giá trên 1,6 tỷ đồng, đã góp phần giảm hộ nghèo của huyện từ 5,34% (năm 2015) xuống còn 0,47% (năm 2020).

Những kết quả từ CVĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác mặt trận, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân, cho biết: Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về CVĐ, chú trọng phát triển chiều sâu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Phan Nga