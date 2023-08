Mở rộng cơ hội, kết nối hợp tác doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá và các nhà nhập khẩu Hàn Quốc

Diễn đàn là cơ hội để các nhà nhập khẩu Hàn Quốc nhìn thấy rõ hơn những lợi thế xuất khẩu của tỉnh Thanh Hoá; đồng thời là cơ hội để 2 bên xúc tiến các cơ hội hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giao thương, tiến tới những kết quả tương xứng hơn về hợp tác thương mại.

Sáng 25-8, tại khách sạn Central (TP Thanh Hoá), tỉnh Thanh Hoá tổ chức Diễn đàn gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp (DN) tỉnh Thanh Hoá với các nhà nhập khẩu Hàn Quốc.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Thanh Hoá có đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan; các DN xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh diễn đàn.

Tham dự diễn đàn còn có ông Đào Trọng Tiến, Bí thư thứ 3 thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Về phía các nhà nhập khẩu Hàn Quốc có ông Kim Byung Kwan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) cùng gần 80 nhà nhập khẩu Hàn Quốc trong hiệp hội.

Kỳ vọng hợp tác thương mại tương xứng với tiềm năng, lợi thế

Trân trọng chào mừng các nhà nhập khẩu đến từ đất nước Hàn Quốc, phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã nhấn mạnh mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp giữa tỉnh Thanh Hoá và đất nước Hàn Quốc nói chung cũng như mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Thanh Hoá với thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu khai mạc diễn đàn.

Việt Nam và tỉnh Thanh Hoá cũng duy trì quan hệ tin cậy, mật thiết, thường xuyên với Đại sứ quán Hàn Quốc và nhiều cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc tại Việt Nam như: Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Đông Nam Á và Châu Đại dương (KOTRA), Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOIKA) tại Việt Nam…

Các sở, ngành, DN tỉnh Thanh Hoá tham dự diễn đàn.

Nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, quy mô cấp quốc gia, cấp vùng, cấp địa phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, nổi bật là Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề “Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững” đã được tổ chức tại TP Sầm Sơn vào tháng 3-2022. Cùng với đó, nhiều hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Hàn Quốc đã và đang tiếp tục được tỉnh Thanh Hóa ưu tiên thực hiện trong chương trình đối ngoại và xúc tiến hằng năm của tỉnh.

Trong quan hệ hợp tác đầu tư, tỉnh Thanh Hóa hiện có 42 dự án từ nhà đầu tư Hàn Quốc và Hàn Quốc liên danh Hàn Quốc - Nhật Bản (chiếm 27,8% tổng số các dự án FDI của tỉnh Thanh Hóa), với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3,1 tỷ USD (chiếm 21% tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh). Nhiều dự án FDI khác từ Hàn Quốc đã đi vào hoạt động hiệu quả tại tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã viện trợ cho tỉnh Thanh Hóa 5 dự án ODA, với tổng nguồn vốn hơn 135 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, phát triển đô thị và đã đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Riêng với lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, mặc dù còn gặp khó khăn cả về sản phẩm đầu ra và nguyên liệu đầu vào, nhưng nắm bắt cơ hội phát triển thị trường và khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, quan hệ thương mại giữa tỉnh Thanh Hoá và Hàn Quốc đã đạt được những kết khả quan.

“Mặc dù kết quả các hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc là điểm sáng trong xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa; tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận định, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các DN Thanh Hóa sang Hàn Quốc vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Thị trường Hàn Quốc còn rất nhiều dư địa để các DN của tỉnh Thanh Hóa tập trung mở rộng và nâng cao kinh ngạch xuất khẩu, đưa Hàn Quốc thực sự trở thành thị trường chủ lực của nhiều nhóm hàng hóa xuất khẩu của tỉnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nêu rõ.

Tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng diễn đàn này là dịp để các DN, các nhà đầu tư, nhà nhập khẩu Hàn Quốc tìm hiểu, có thêm thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, là cầu nối hữu hiệu, giúp các DN tỉnh Thanh Hóa và các DN nhập khẩu Hàn Quốc kết nối, trao đổi thông tin, tìm hiểu thị trường và trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong thời gian tới.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương, hiện nay Thanh Hoá có hơn 200 DN tham gia sản xuất hàng hoá xuất khẩu và 55 chủng loại hàng hoá được xuất khẩu đến 53 thị trường các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương khái quát tình hình hợp tác thương mại giữa tỉnh Thanh Hoá và Hàn Quốc.

Kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc và hiệp định thương mại tự do giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc có hiệu lực, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các DN tỉnh Thanh Hoá với Hàn Quốc nói riêng, đã đưa hoạt động thương mại hai chiều lên một tầm cao mới, cụ thể: tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của tỉnh Thanh Hoá sang thị trường Hàn Quốc đạt 270,6 triệu USD, chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, gấp 3,4 lần so với năm 2015. Riêng 6 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu đạt 123,2 triệu USD tăng 5,2% so với cùng kỳ.

KOIMA: Tổ chức nhập khẩu quy mô lớn và tin cậy

Theo giới thiệu của KOIMA, thị trường nhập khẩu của Hàn Quốc hiện đã mở rộng lên đến 620 tỷ USD.

Hàn Quốc đã phát triển thành nước nhập khẩu lớn thứ 9 thế giới với lượng nhập khẩu ngày càng tăng từ khắp nơi trên thế giới, Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ, Châu Đại Dương, Trung Đông…và ngày càng mở rộng phạm vi các sản phẩm được nhập khẩu như khoáng sản, điện tử, máy móc, hóa dầu, thép và kim loại, nông sản, lâm nghiệp và hải sản…

Ông Kim Byung Kwan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) phát biểu tại diễn đàn.

Hàn Quốc đang nỗ lực trở thành một trong 5 quốc gia có thương mại lớn nhất thế giới. Để giới thiệu nhiều sản phẩm nước ngoài hơn vào Hàn Quốc, Chính phủ đang thực hiện nhiều chính sách đổi mới khác nhau để mở rộng nhập khẩu như nới lỏng các quy định nhập khẩu và cải thiện hệ thống phân phối.

KOIMA với hơn 8.000 công ty nhập khẩu là thành viên với mô hình vận hành các tiểu ban cho mỗi trong số 60 hạng mục thuộc 8 lĩnh vực là: vật liệu, linh kiện, thiết bị, F&B (Dịch vụ nhà hàng, ăn uống), đời sống, thời trang và làm đẹp, dịch vụ, công nghiệp 4.0 và phần mềm… Với kiến thức và chuyên môn về thị trường nhập khẩu Hàn Quốc, KOIMA là đối tác lý tưởng và đáng tin cậy nhất cho các công ty muốn thâm nhập thị trường Hàn Quốc.

Hiện nay, KOIMA hợp tác chặt chẽ với các Đại sứ và văn phòng thương mại của các quốc gia tương ứng tại Hàn Quốc để bảo đảm sự thành công của các công ty khi thâm nhập thị trường Hàn Quốc.

“Chúng tôi cũng có các thỏa thuận kinh doanh với hơn 150 tổ chức liên quan đến thương mại ở hơn 90 quốc gia nhằm củng cố cơ chế chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi. Ngoài ra, KOIMA còn ủy thác cho các chuyên gia thương mại trong nước gồm đại diện nhà nhập khẩu chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến thương mại và cung cấp thông tin về các nhà cung cấp nước ngoài xuất sắc để giúp các doanh nghiệp nhập khẩu tích cực phát triển.” Chủ tịch KOIMA Kim Byung Kwan

Để tìm ra những sản phẩm tốt để giới thiệu vào thị trường Hàn Quốc, KOIMA tổ chức các đoàn tìm nguồn cung ứng cho các công ty nhập khẩu tới từ khoảng 10 quốc gia mỗi năm. Nhiệm vụ tìm nguồn cung ứng của KOIMA giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh có ý nghĩa cho cả hai bên bằng cách hỗ trợ thảo luận với chính phủ để mở rộng thương mại và sắp xếp các cuộc họp kinh doanh. Hàng năm, KOIMA tổ chức Hội chợ nhập khẩu Hàn Quốc tại COEX ở Seoul, hội chợ nhập khẩu toàn cầu duy nhất tại Hàn Quốc. Các hội chợ đã giới thiệu nhiều loại sản phẩm nước ngoài đến thị trường Hàn Quốc và tạo cơ hội cho các công ty nước ngoài và các nhà nhập khẩu Hàn Quốc kết nối và tìm hiểu cơ hội kinh doanh. Ngoài ra, KOIMA còn cung cấp thông tin về các nhà nhập khẩu Hàn Quốc thông qua nền tảng cơ sở dữ liệu nhập khẩu, kết nối thị trường thương mại Hàn Quốc với thị trường toàn cầu.

“Chúng tôi nhận thấy tỉnh Thanh Hoá có rất nhiều lĩnh vực có thể hợp tác xuất khẩu với chúng tôi và chúng tôi mong muốn sau hội nghị này sẽ hiện thực hoá nhanh các hoạt động” - Chủ tịch Hiệp KOIMA, ông Kim Byung Kwan nhấn mạnh.

Xúc tiến hoạt động kết nối

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, các hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh đã trao đổi cụ thể hơn về những tiềm năng, lợi thế, những lĩnh vực hàng hoá sẽ khả thi kết nối, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại diễn đàn.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá khẳng định: Cơ hội hợp tác về thương mại giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và doanh nghiệp Hàn Quốc là rất lớn. Thanh Hóa được ví như “Việt Nam thu nhỏ” với đầy đủ loại địa hình và hệ sinh thái, thuận lợi lớn trong phát triển các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, du lịch và dịch vụ…với sản phẩm xuất khẩu rất đa dạng và đặc thù. Ngoài các DN đang thực hiện xuất khẩu hàng hoá sang Hàn Quốc với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: may mặc, giầy da, thủy hải sản đông lạnh, đá... Khảo sát của Hiệp hội cho thấy nhu cầu mở rộng thị trường từ các DN Thanh Hóa, hiện có khoảng gần 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Hàn Quốc, như: dưa lưới, dưa chuột, dưa vàng, nước mắm; sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, thảm cói, chiếu cói; các sản phẩm dược liệu như: đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, tổ yến... Đó là những cơ hội lớn để 2 bên cùng xúc tiến những công việc cụ thể nhằm tiến tới những hợp tác tốt đẹp hơn nữa về quan hệ xuất nhập khẩu trong thời gian tới.

"Ngoài các DN đang thực hiện xuất khẩu hàng hoá sang Hàn Quốc với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: may mặc, giầy da, thủy hải sản đông lạnh, đá... Khảo sát của Hiệp hội cho thấy nhu cầu mở rộng thị trường từ các DN Thanh Hóa, hiện có khoảng gần 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Hàn Quốc, như: dưa lưới, dưa chuột, dưa vàng, nước mắm; sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, thảm cói, chiếu cói; các sản phẩm dược liệu như: đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, tổ yến...". Đó là những cơ hội lớn để 2 bên cùng xúc tiến những công việc cụ thể nhằm tiến tới những hợp tác tốt đẹp hơn nữa về quan hệ xuất nhập khẩu trong thời gian tới.". Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hoá

"Đúng, nhanh, thuận lợi, tin cậy"

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định: Trong thời gian tới, để hỗ trợ các DN, nhà đầu tư Hàn Quốc nói chung và Hiệp hội các Nhà nhập khẩu Hàn Quốc nói riêng đến tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật, thủ tục đầu tư của Việt Nam; về môi trường, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hoá đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu, cũng như các DN đang hoạt động tại Thanh Hóa theo phương châm thủ tục “đúng, nhanh, thuận lợi, tin cậy”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu bế mạc diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối để tiếp tục hỗ trợ DN Hàn Quốc trong các hoạt động thương mại; làm tốt công tác cung cấp, cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng Hàn Quốc cho các DN tỉnh Thanh Hóa; cũng như thông tin về khả năng cung cấp hàng hóa có chất lượng, bảo đảm các tiêu chuẩn thương mại quốc tế của các DN Thanh Hóa cho các đối tác Hàn Quốc, hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho các hoạt động kết nối giao thương, đưa ngày càng nhiều các nhà nhập khẩu Hàn Quốc đến với tỉnh Thanh Hóa và các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa đến với người dân Hàn Quốc.

Đồng chí cũng đề nghị các DN, hiệp hội ngành hàng của tỉnh Thanh Hóa chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh và sản phẩm xuất khẩu; chủ động tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của thị trường nhập khẩu Hàn Quốc; sản xuất sản phẩm đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, môi trường, quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã kí kết với Hàn Quốc, từ đó tạo được sự tin cậy đối với người tiêu dùng Hàn Quốc về các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa.

Sau diễn đàn này, tỉnh Thanh Hóa mong muốn và đề nghị Hiệp hội các Nhà nhập khẩu Hàn Quốc sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Thanh Hoá; duy trì mối quan hệ thường xuyên với cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại của tỉnh Thanh Hóa là Sở Công Thương để tiếp tục kết nối, giới thiệu các nhà nhập khẩu Hàn Quốc phù hợp với các lĩnh vực, mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của tỉnh Thanh Hoá. Đồng thời, đề nghị Hiệp hội các Nhà nhập khẩu Hàn Quốc hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa thực hiện quảng bá môi trường đầu tư và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh đến các doanh nghiệp trong Hiệp hội cũng như các nhà đầu tư tại Hàn Quốc.

"Thanh Hoá cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các DN và nhà nhập khẩu của Hàn Quốc đến tìm hiểu, thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhập khẩu thành công và lâu dài tại tỉnh Thanh Hóa. Vì thành công của các bạn là thành công của chính chúng tôi. Và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm được chào đón làn sóng mới các nhà đầu tư, DN, nhà nhập khẩu Hàn Quốc đến với tỉnh Thanh Hóa" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm bày tỏ.

Tỉnh Thanh Hoá cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các DN và nhà nhập khẩu của Hàn Quốc đến tìm hiểu, thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhập khẩu thành công và lâu dài tại tỉnh Thanh Hóa. Vì thành công của các bạn là thành công của chính chúng tôi. Và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm được chào đón làn sóng mới các nhà đầu tư, DN, nhà nhập khẩu Hàn Quốc đến với tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội DN TP Thanh Hoá với tổ chức KOIMA; ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội DN nông nghiệp an toàn hữu cơ tỉnh Thanh Hoá với KOIMA.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội DN TP Thanh Hoá với tổ chức KOIMA.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội DN nông nghiệp an toàn hữu cơ tỉnh Thanh Hoá với KOIMA.

Tại phiên kết nối giữa các DN tỉnh Thanh Hoá và các DN Hàn Quốc, các DN 2 bên đã giới thiệu, trao đổi trực tiếp 1-1 về các mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu lợi thế của tỉnh Thanh Hoá, chủ yếu tập trung các mặt hàng về may mặc, nông sản, thực phẩm…

Hoạt động kết nối sẽ thiết lập được nền móng ban đầu cho các hoạt động liên kết, hợp tác giao thương, trở thành bạn hàng, đối tác; đem lại lợi tích kinh tế cho các doanh nghiệp; đồng thời, góp phần thiết thực đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp sản phẩm, hàng hóa của Tỉnh Thanh Hóa sang thị trường Hàn Quốc.

Ông Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương: Nhiều mặt hàng dự báo nhu cầu cao tại thị trường Hàn Quốc đang là lợi thế của tỉnh Thanh Hoá. Hiện nay, nhiều mặt hàng của các DN trên địa bàn tỉnh xuất khẩu rất tốt sang Hàn Quốc, như: Hàng may mặc, dứa đóng hộp, cà phê, chả cá Surimi, dụng cụ phụ tùng ô tô, rau quả, giầy dép, tăm hồ, đồ thủ công mỹ nghệ, hạt nhựa, đá ốp lát… Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, có nhiều mặt hàng tiềm năng, dự báo có nhu cầu cao tại thị trường Hàn Quốc, như: các mặt hàng thuỷ - hải sản, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP (ví dụ: cà phê hòa tan, cá khô xé sợi, chả cá surimi, thạch rau má,...). Đây là những nhóm hàng có tiềm năng, lợi thế lớn, theo đó DN hai bên nên quan tâm và tích cực thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh việc gặp gỡ, giao thương, tìm kiếm thị trường. — Ông Phạm Đức Chí, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hoá: Tạo điều kiện cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa Kết quả hợp tác phát triển giữa tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, DN của Hàn Quốc đã đạt được những thành tựu không nhỏ, tuy nhiên dư địa cho hợp tác, giao lưu giữa hai bên vẫn còn rất lớn.Chúng tôi trân trọng đề nghị KOIMA, các nhà nhập khẩu Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa gia nhập ngày càng nhiều vào các đơn hàng các DN; đồng thời, đề nghị các DN tham gia diễn đàn hôm nay giới thiệu với bạn bè, đối tác của mình đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và quyết định đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, sản xuất ô tô; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, dịch vụ, logistics; du lịch; y tế chất lượng cao; phát triển hạ tầng, đô thị và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển của các trung tâm kinh tế động lực, khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. — Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội DN TP Thanh Hoá: Hiệp hội DN TP Thanh Hoá sẽ hỗ trợ mở văn phòng miễn phí, tạo cơ hội cho DN Hàn Quốc tìm hiểu và thực hiện thủ tục pháp lý tại Thanh Hoá Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu cùng những xung đột chính trị tại một số quốc gia trên thế giới đã gây tác động tiêu cực tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trên toàn tỉnh. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm đối tác, thiết lập các chuỗi cung ứng mới nhằm bảo đảm cho sự phát triển ổn định của DN trở nên hết sức bức thiết. Để cải thiện tình hình này, Hiệp hội DN TP Thanh Hóa đã và đang nỗ lực không ngừng hỗ trợ các DN trên toàn tỉnh trong việc tìm kiếm các đối tác mới, bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Hiệp hội cũng đang đi đầu trong công tác hợp tác với các cơ quan nước ngoài nói chung và với Hiệp hội KOIMA nói riêng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư... nhằm thúc đẩy phát triển giao lưu hợp tác kinh tế giữa Thanh Hóa và Hàn Quốc. Chỉ cách đây ít ngày, chúng tôi cũng vừa vừa tổ chức thành công chương trình xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư tại Hàn Quốc. Hoạt động xúc tiến không chỉ tạo cơ hội cho gần 50 hội viên có cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, điều hành từ các doanh nghiệp nước bạn, mà còn được chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh của mình, tiến tới thiết lập các hoạt động thu hút đầu tư từ các đối tác. Qua chuyến xúc tiến, chúng tôi nhận thấy các DN Hàn Quốc đang có nhu cầu hợp tác sản xuất, xuất nhập khẩu trên nhiều lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh Thanh Hoá, từ may mặc, y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, nông sản… tới đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp… Để thúc đẩy các hoạt động này thành công, tới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ các DN Hàn Quốc một trụ sở văn phòng miễn phí tại TP Thanh Hoá. Đây sẽ là nơi các DN Hàn Quốc có thể đến tìm hiểu về lợi thế và các sản phẩm hợp tác với Thanh Hoá; cũng như được hỗ trợ về mặt pháp lý, thủ tục đầu tư, hợp tác. Chúng tôi mong muốn được gặp gỡ, trao đổi, học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các DN Hàn Quốc, đặc biệt ở các lĩnh vực thế mạnh như mỹ phẩm, làm đẹp... các tiến bộ trong ứng dụng khoa học-công nghệ…

