Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá - lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa năm 2021 được triển khai đồng bộ, thường xuyên và toàn diện; có sự đột phá, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Các phân đội hỏa lực Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê huấn luyện bảo vệ biển đảo. Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh đã được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ với việc tổ chức có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua trong và ngoài quân đội. Bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, các cơ quan, đơn vị đã xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua một cách cụ thể, thiết thực; đồng thời, lấy kết quả thi đua làm căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Để phong trào TĐQT có sức lan tỏa sâu rộng, chất lượng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và đối tượng. Thực hiện phong trào TĐQT năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 75 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến... Thông qua các phong trào, các đợt thi đua các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tạo bước đột phá trong đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Nổi bật là: 100% cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chủ trương, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và thực hiện tốt kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng, điều động lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn địa bàn, nhất là trong dịp lễ, tết và thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tập huấn quân sự, chính trị, chuyên ngành và huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75 - 80% khá, giỏi; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2021. Tổ chức hội thi và tham gia hội thi pháp luật dân quân tự vệ, hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh đạt 1 giải nhất, quân khu đạt 2 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba; tham gia hội thi báo cáo viên toàn quân đạt 1 giải ba; hoàn thành việc tuyển chọn, giao 3.503 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho các đầu mối nhận quân, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng cao, an toàn, đúng luật. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu và đề xuất các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ình, phường Quảng Đông (TP Thanh Hóa). Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Bên cạnh đó, phong trào TĐQT cũng đã góp phần tích cực trong công tác hậu cần, tài chính; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông... Qua thực tiễn tổ chức phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực như: Phong trào “bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, không ngừng sáng tạo, TĐQT” của Phòng Chính trị; mô hình huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao của Phòng Tham mưu, phong trào “LLVT đồng hành cùng học sinh nghèo đến trường” của Ban CHQS huyện Mường Lát... với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến trong LLVT toàn tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, LLVT Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Riêng năm 2021, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và gần 4.000 ngày công giúp 12 xã, thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố, làm đường giao thông liên thôn, tu sửa nhà văn hóa, mua sắm vật chất âm ly, loa máy...; hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa; tặng hạt giống vàng cho 30 hộ nghèo với 30 con bò, 30 con dê và 200 con gà thuộc thôn Mai Trung, thôn Nội Hà, xã Định Hòa (Yên Định)... những việc làm trên đã tiếp tục khẳng định và lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong các tầng lớp Nhân dân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 15.053 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly, các chốt; phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng thành lập 44 chốt, 15 tổ kiểm soát xâm nhập người nhập cảnh trái phép từ tỉnh Hủa Phăn (Lào) sang Việt Nam; thành lập 9 điểm chốt liên ngành để kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn, ngăn ngừa, phòng, chống dịch COVID-19.

Ghi nhận những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm qua: Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 3 Bằng khen, 2 cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và trên 500 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Đây là tiền đề quan trọng, động lực to lớn động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Để phong trào TĐQT ngày càng đi vào chiều sâu, tiến bộ vững chắc, đạt hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng và những định hướng phong trào thi đua do quân khu, UBND tỉnh phát động. Giáo dục, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh phát huy cao độ truyền thống của LLVT tỉnh, của quê hương Thanh Hóa anh hùng, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức thi đua, tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là chỗ dựa tin cậy và niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh