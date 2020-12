Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 22-12-1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Vừa mới ra đời, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra quân, đánh thắng trận Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc, tạo tiền đề cho sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh huấn luyện bắn súng AK tư thế nằm. Ảnh: Ngọc Lê

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã có bước phát triển toàn diện, vượt bậc về mọi mặt. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH; đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lập nhiều chiến công vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và CNXH cho dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng (QS-QP), bảo vệ Tổ quốc của Đảng; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhân dân và chế độ XHCN góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Sau gần một năm Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời, ngày 24-8-1945 Chi đội Đinh Công Tráng - tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại chiến khu Ngọc Trạo. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (24-8-1945 - 24-8-2020), LLVT tỉnh rất tự hào với những đóng góp to lớn của quân và dân Thanh Hóa vào sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Thanh Hóa luôn là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của và chia lửa với chiến trường cả nước. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa đã động viên 56.792 thanh niên vào bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương; huy động 34.177.233 ngày công phục vụ kháng chiến; trong chiến dịch Điện Biên Phủ, huy động được 11.000 xe đạp thồ, 1.300 chiếc thuyền các loại, cùng với hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ tiền tuyến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân, dân Thanh Hóa đã trực tiếp chiến đấu 9.983 trận, bắn rơi 376 máy bay các loại; trên biển, ta đã chiến đấu 175 trận, bắn chìm 57 tàu chiến... Những chiến công lừng lẫy gắn liền với những tên đất, tên làng như: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đò Lèn, Phà Ghép... và những tên người mãi được lưu danh như: Ngô Thị Tuyển, hay các cụ lão dân quân Hoằng Trường (Hoằng Hóa), trung đội nữ dân quân Hoa Lộc (Hậu Lộc)... đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, được cả nước và đông đảo bạn bè quốc tế biết đến. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân cùng hàng trăm lượt tập thể được Bộ Quốc phòng, quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng cờ thi đua xuất sắc...

Phát huy truyền thống trong chiến đấu, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hợp lý. Trình độ chỉ huy tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu luôn được rèn luyện và nâng cao. Bộ CHQS tỉnh luôn làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, LLVT Nhân dân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn lực lượng theo đúng chỉ tiêu, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh...; từng bước nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng cũng như khả năng cơ động SSCĐ và khả năng xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ; thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các cấp. Gần đây nhất, năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; hàng năm, tham mưu chỉ đạo 7 - 8 huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ từ 20 - 25% tổng số xã, phường, thị trấn. Thông qua diễn tập, nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực vận hành cơ chế theo Nghị quyết số 28 ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, khả năng chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, thế trận phòng thủ được củng cố “liên hoàn, vững chắc”, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hiện nay, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,32% so với dân số toàn tỉnh.

Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh luôn được quan tâm xây dựng và trưởng thành về mọi mặt. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo công tác QS-QP, xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện SSCĐ và rèn luyện kỷ luật.

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm gây mất ổn định về an ninh chính trị trong tỉnh. Do đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác QS-QP địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho cán bộ và Nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hóa là một tỉnh lớn, địa bàn rộng, trong đó có biên giới, đất liền và biển, vùng đồng bào dân tộc, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực, chủ động trong việc nắm bắt tình hình ở cơ sở và tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động hành quân dã ngoại, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội... qua đó góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” ở địa phương, cơ sở và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, Nhân dân các dân tộc hết lòng khen ngợi. Từ năm 2015 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia đóng góp vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 2,7 tỷ đồng; xây dựng 29 nhà tình nghĩa, 8 nhà đồng đội; giải quyết chế độ cho 321.184 đối tượng chính sách với số tiền trên 854 tỷ đồng, theo Quyết định 62 và Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, mỗi khi dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và làm công tác dân vận, đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tạo nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Tự hào về truyền thống 76 năm cách mạng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, LLVT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lực lượng nòng cốt bảo vệ sự bình yên của Nhân dân, luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Đại tá Lê Văn Diện

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh