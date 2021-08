Lực lượng mũi nhọn đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng

Là lực lượng chủ công, mũi nhọn đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an Thanh Hóa luôn nỗ lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các tội phạm về kinh tế, tham nhũng và tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra những vụ án liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Yên Định trao đổi nội dung công việc.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế trong toàn tỉnh đã bám sát các kế hoạch, chương trình trọng tâm, trong đó chú trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh với các dấu hiệu vi phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, sử dụng ngân sách, thực hiện các chính sách xã hội... Tính đến ngày 20-7, lực lượng cảnh sát kinh tế đã và đang tiến hành điều tra xác minh 22 vụ, 32 bị can, như: Vụ án xảy ra tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, liên quan đến việc giao đất không đúng đối tượng ở địa phương. Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sai quy định cho một số hộ dân trên địa bàn thị trấn huyện Ngọc Lặc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam 2 đối tượng, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc, nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng khác về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây nhất, ngày 22-7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Hải, sinh năm 1972 ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống là cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa: Năm 2019, Lê Thanh Hải là giao dịch viên Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống phụ trách kiểm soát chi đối với Trường THPT Nông Cống 3 đã không thực hiện theo đúng quy trình kiểm soát 19 hồ sơ, chứng từ chi do Lê Mai Sáng, sinh năm 1983 (nguyên là kế toán Trường THPT Nông Cống 3) lập khống và giả mạo chữ ký của ông Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 3 về chi mua sắm, sửa chữa năm 2019, gây thiệt hại cho Trường THPT Nông Cống 3 tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Trước đó, ngày 4-8-2020, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Mai Sáng phạm tội tham ô tài sản.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh, cho biết: Để giữ vững tình hình ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bên cạnh việc phát hiện đấu tranh với án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, lực lượng cảnh sát kinh tế luôn coi trọng công tác phòng ngừa và kiến nghị để nâng cao chất lượng phòng ngừa. Thực hiện phương châm chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình, phát hiện ra những sơ hở, thiếu sót, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài sản công, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước để phục vụ thực hiện các dự án, chính sách... Khi phát hiện có những sơ hở, thiếu sót, dấu hiệu vi phạm, đã nâng cao chất lượng tham mưu, kiến nghị các cơ quan, ban, ngành, cấp có thẩm quyền để khắc phục. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục nâng cao chất lượng đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Trung tá Lê Xuân Sơn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Yên Định, cho biết: Những năm gần đây dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy và Giám đốc Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lực lượng cảnh sát kinh tế cấp huyện đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng. 6 tháng đầu năm 2021, Công an huyện phát hiện, xử lý quyết liệt 3 vụ án, trong đó có 1 vụ tòa án huyện đã có quyết định xử lý và đã có bản án. Tuy nhiên, quá trình điều tra xử lý các vụ án kinh tế cũng đang đặt ra những vướng mắc đó là: Các vụ án thường xảy ra trong thời gian dài, các tài liệu, chứng cứ quan trọng thường bị tiêu hủy, mất. Bên cạnh đó, có khó khăn trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, trong thời gian tới lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới tư duy về phòng, chống tội phạm theo hướng “Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trong đó lấy phòng ngừa giữ vững bên trong là chính”, đồng thời đấu tranh, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án. Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát kinh tế trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Bài và ảnh: Việt Linh