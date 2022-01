Lực lượng công an tăng cường quản lý người từ vùng dịch trở về địa phương

Thời điểm càng về cuối năm, lượng người đi học tập, làm ăn xa trở về quê đón tết sẽ càng tăng. Trong đó có không ít trường hợp là người ở những vùng có dịch, thậm chí có cả người lao động từ nước ngoài đã nhập cư trái phép để trở về địa phương ăn tết, khiến nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong cộng đồng là rất lớn. Trước tình trạng trên, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp để nắm chắc địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà rà soát, nắm bắt người từ vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Công an thị xã Nghi Sơn tuyên truyền cho người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch.

Mỗi ngày, công việc thường nhật của Thượng tá Hoàng Văn Phúc, Phó trưởng Công an xã Minh Lộc (Hậu Lộc) là xuống địa bàn nắm tình hình, kiểm tra đột xuất công tác nhân, hộ khẩu tại khu dân cư. Đặc biệt, anh luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân địa phương ý thức được tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp; yêu cầu người dân chú ý một số đối tượng nhập cảnh trái phép và người trở về từ vùng dịch. Thượng tá Hoàng Văn Phúc cho biết, trong mỗi buổi họp giao ban, ngoài việc phân công công tác chuyên môn, lãnh đạo công an xã đều chú trọng nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ, công an viên bám sát địa bàn, kịp thời cập nhật tình hình các ca mắc COVID-19 để tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng công tác kiểm soát chặt người từ vùng dịch trở về và yêu cầu thực hiện đúng quy định cách ly tại nhà.

Huyện Vĩnh Lộc là địa phương có số lượng con em đi làm ăn xa rất lớn. Để chủ động phòng dịch đối với những trường hợp từ tỉnh ngoài trở về quê, lực lượng công an cơ sở và các tổ giám sát cộng đồng đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc nắm chắc tình hình di biến động dân cư; thường xuyên rà soát số lượng con em địa phương đang đi làm ăn xa cũng như các trường hợp chuẩn bị về để phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng triển khai công tác phòng dịch theo đúng quy định. Thượng tá Nguyễn Hữu Xuân, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Lực lượng công an trong huyện đã chia thành các tổ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền đến các hộ dân về biện pháp phòng, chống dịch cũng như nắm bắt di biến động dân cư. Thống kê, lập danh sách, hướng dẫn khai báo y tế trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Cùng với đó, lực lượng công an cũng công khai số điện thoại đến các thôn, khu dân cư và từng hộ dân để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, khai báo của người dân. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định, nhất là các trường hợp từ vùng có dịch về không thực hiện khai báo y tế, hoặc khai báo không trung thực làm lây lan dịch bệnh. Căn cứ vào mức độ sai phạm để áp dụng các biện pháp hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và bị động, lực lượng công an trong tỉnh đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ người từ các địa phương khác về tỉnh theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tuyệt đối không để lọt người từ vùng dịch về mà không khai báo y tế và cách ly theo quy định; nắm tình hình biến động công dân tại địa phương một cách chặt chẽ. Tuyên truyền, vận động người dân tố giác người đi từ vùng dịch về mà không khai báo. Cùng với công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng, trên tuyến biên giới lực lượng công an cũng đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng khác kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới; tăng cường tuần tra trên các đường mòn, lối mở nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Tổ chức cho các gia đình có thân nhân đang ở nước ngoài ký cam kết không để người thân nhập cảnh trái phép về nước, trốn cách ly...

Bên cạnh sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an, thì ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc khai báo y tế trung thực khi trở về địa phương sẽ là tiền đề quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Bài và ảnh: Quốc Hương