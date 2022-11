Linh hoạt, sáng tạo hình thức tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy

Năm 2022, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Điển hình như vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ISIS tại Hà Nội làm 3 cán bộ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) hy sinh; vụ cháy quán karaoke tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương làm 32 người chết... Tại Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại quán karaoke FORD, địa chỉ thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc), gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 48 triệu đồng.

Người dân xem clip tuyên truyền về PCCC&CNCH tại Siêu thị điện máy HC (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa). Ảnh: Đỗ Đức

Thực trạng này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác PCCC&CNCH, trong đó có công tác tuyên truyền, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ hỏa hoạn xảy ra, nhất là những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề do nguyên nhân chủ quan.

Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết: Xác định một trong những việc làm quyết định hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh đó là sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành, nhất là sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân trong chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Vì vậy, cùng với triển khai huấn luyện các phương án, tình huống CC&CNCH; thực hiện tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở có điều kiện về PCCC, phòng đã chú trọng đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền cả nội dung thông điệp và hình thức thể hiện.

Theo đó, ngoài tuyên truyền miệng theo các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng cụ thể và tăng cường giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chú trọng xây dựng các tin, bài tuyên truyền, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Nội dung tin, bài đăng tải được chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Nội dung tuyên truyền tập trung về: kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; thông tin về hoạt động PCCC&CNCH của các cấp, ngành và lực lượng công an; tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong nước và thế giới; phản ánh, phê bình những tập thể, cá nhân chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về PCCC. Đồng thời, biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC&CNCH.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng thoát nạn và xử lý khi có cháy, nổ xảy ra trong các tình huống, như: kỹ năng phá cửa cuốn, cửa xếp khi có sự cố cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố tại các sự kiện tập trung đông người; các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dễ dẫn đến cháy, nổ và các biện pháp phòng ngừa... Công tác tuyên truyền về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, chủ cơ sở chịu sự quản lý về PCCC và người dân theo quy định của pháp luật cũng được đẩy mạnh.

Ngoài ra, các lực lượng công an trong tỉnh còn thực hiện lồng ghép tuyên truyền trong các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu dân cư. Chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng. Tại khu dân cư, nhất là ở các đô thị, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các huyện, thị xã, thành phố và công an xã, phường, thị trấn đã đến tận hộ gia đình tuyên truyền kiến thức an toàn PCCC, kỹ năng thoát hiểm. Đồng thời khuyến cáo chủ hộ cần có nhận thức đúng đắn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong ngôi nhà của mình, như: tháo bỏ lồng sắt, chuồng cọp, tạo lối thoát nạn thứ 2; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ để hạn chế cháy và thiệt hại do cháy gây ra...

Công an hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh karaoke duy trì ứng dụng tuyên truyền kiến thức PCCC và kỹ năng thoát hiểm trên màn hình tivi.

Đáng chú ý, ngoài triển khai các ứng dụng trên nền tảng số của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, như: xây dựng App 114 phục vụ báo cháy, sự cố tai nạn và thông tin về PCCC&CNCH; tổ chức các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiên phong thí điểm tuyên truyền kiến thức PCCC&CNCH trên hệ thống màn hình quảng cáo tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và trên các màn hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Thực hiện mô hình này, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đang phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng video tuyên truyền kiến thức PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm phát trên hệ thống loa truyền thanh, màn hình quảng cáo tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; xây dựng video hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ khi có cháy xảy ra để cài đặt trên màn hình tivi tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Tính đến ngày 27-11-2022, đã có 96 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện cài đặt ứng dụng của mô hình này. Nhờ đó, nhiều người dân đã được tiếp cận kiến thức PCCC, kỹ năng thoát nạn trong các tình huống hỏa hoạn.

Thực hiện mô hình này, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH hướng tới mục tiêu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh phải được cài đặt video tuyên truyền vào máy để trước khi người dân sử dụng dịch vụ tại các phòng hát, màn hình phòng hát khi khởi động sẽ tự động chạy video tuyên truyền kỹ năng CC và thoát nạn; người dân khi tham quan mua sắm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đều được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về PCCC trên các màn hình quảng cáo như máy tính, tivi, màn hình quảng cáo lớn... tạo sự chuyển biết tích cực, nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Bài và ảnh: Đồng Thành