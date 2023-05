Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè và Ngày Chủ nhật xanh năm 2023

Sáng 28-5, tại huyện Như Thanh, Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân điểm cấp Trung ương Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 2 năm 2023.

Tại lễ ra quân, Trung ương đoàn đã trao biển hỗ trợ nguồn lực trị giá 100 triệu đồng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai các hoạt động Ngày Chủ Nhật xanh.

Đây là hoạt động nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Chung tay đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa”.

Tỉnh đoàn triển khai chương trình đổi phế liệu lấy cây xanh và mô hình chợ dân sinh tại xã Thanh Kỳ

Các hoạt động triển khai “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt toàn quốc lần thứ 2 tập trung vào thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gồm: Đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung của “Ngày Chủ nhật xanh” đến với đông đảo thanh thiếu nhi và người dân thông qua các kênh tuyên truyền, trong đó chú ý đến các phương thức truyền thông hiện đại.

Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, các điểm đen chân rác, cải tạo cảnh quan môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai các tuyến đường hoa nông thôn mới, triển khai các mô hình tạo nguồn giống cây xanh của Đoàn để triển khai chương trình Vì một Việt Nam xanh.

Tỉnh đoàn triển khai xây dựng công trình Hàng cây thanh niên tại xã Thanh Kỳ.

Sau lễ ra quân, Tỉnh đoàn đã triển khai và khánh thành mô hình Đường tranh bích họa tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông và an toàn thực phẩm tại Trường mầm non thị trấn Bến Sung; triển khai xây dựng công trình Hàng cây thanh niên, chương trình Đổi phế liệu lấy cây xanh, mô hình chợ dân sinh, khánh thành Vườn ươm thanh niên tại xã Thanh Kỳ; tổng dọn vệ sinh môi trường, bóc gỡ điểm quảng cáo trái phép dọc tuyến đường từ Trường mầm non thị trấn Bến Sung đến đền Đức Ông, cầu Khe Rồng...

Lê Phượng