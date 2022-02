Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Sáng 19-2, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022); biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí cán bộ theo dõi địa bàn tỉnh Thanh Hóa của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các đồng chí Cụm trưởng các cụm thi đua của tỉnh; các tập thể, công dân đạt danh hiệu kiểu mẫu.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào báo công với Bác về những thành tựu to lớn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, đồng tâm, hợp lực, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác hằng mong muốn.

Trong niềm xúc động, tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác Hồ với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước, quê hương Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã ôn lại 4 lần Bác Hồ về thăm Thanh Hóa và nhấn mạnh: Cách đây vừa tròn 75 năm, giữa lúc việc nước ngổn ngang, ngày 20-02-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt núi, băng rừng từ chiến khu Việt Bắc về thăm Thanh Hóa. Gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, thân sĩ, trí thức, phú hào và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Người giao nhiệm vụ: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, suốt 75 năm qua Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, đóng góp vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, không quản ngại hy sinh gian khổ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, dồn sức cho kháng chiến và kiến quốc. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, từ thắng lợi của các chiến dịch Việt Bắc, Biên giới, Hòa Bình, Đông Xuân, Tây Bắc, Thượng Lào, đến chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đều có sự đóng góp công sức rất lớn của người dân Thanh Hóa. Trong lần thứ hai về thăm vào ngày 13-6-1957, Bác đã hết lời khen ngợi “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa vừa làm tròn trách nhiệm của “hậu phương lớn”, vừa là chiến trường nóng bỏng chôn vùi quân xâm lược, cùng quân dân cả nước làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cùng với cả nước, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tập trung “Hàn gắn vết thương chiến tranh”, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống, từng bước đưa tỉnh nhà thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Bằng ý chí, quyết tâm và sức lao động sáng tạo trên các công trường của hàng vạn người dân lao động, nhiều công trình có ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn đã ra đời, đến nay vẫn tiếp tục phát huy tác dụng.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thu hút đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Kinh tế tăng trưởng nhanh; chất lượng tăng trưởng được nâng lên, từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 10,3%/năm. Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; song kinh tế của tỉnh vẫn giữ vững đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,85%. Quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 8 cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chính trị ổn định, văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần và trình độ dân trí của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước được đẩy mạnh.

Những thành tựu ấn tượng nêu trên một lần nữa khẳng định vị thế chiến lược của Thanh Hóa trong khu vực Bắc Trung bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ và cả nước. Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực cố gắng của rất nhiều thế hệ lãnh đạo, sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nhân dân các tộc tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, như Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định.

Để hiện thực hóa được mục tiêu trên, năm 2022 và thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19; các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất, chủ động, linh hoạt, sáng tạo xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết là trước hết; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chiến lược 5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác và phương châm “2 chống”, “3 xây”, dự phòng tích cực, chủ động từ xa từ sớm, từ cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh bảo đảm đến hết ngày 28-2-2022 hoàn thành chiến lịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 trong tháng 3-2022; hoàn thành tiêm chủng cho người đã tiêm đủ mũi, người tiêm mũi bổ sung và người tiêm mũi nhắc lại; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ chính trị và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch số 45 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành; chủ động đấu mối với các bộ, ngành ở Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời phối hợp, xây dựng, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 37 của Quốc hội để triển khai thực hiện đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả cao nhất cho sự phát triển của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trên 4 lĩnh vực đó là: hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động nhất là lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVD-19, dịch chuyển từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương; nâng cao hiệu quản quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, điều hành linh hoạt ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công để dẫn dắt thu hút các nguồn lực hợp pháp của xã hội tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và khai thác nguồn thu mới, nhất là nguồn thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi sơn. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin và truyền thông, phát triển thể thao thành tích cao, giữ vững thành tích trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để hiện đại hóa hệ thống văn hóa, giáo dục, y tế, nhất là củng cố đầu tư cơ sở vật chất mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở bảo đảm đủ khả năng phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các chương trình, đề án. cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh - trật tự, không để phát sinh thành điểm nóng. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông phòng, chống cháy nổ.

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động của hệ thống chính trị....

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 16 thôn, bản, tổ dân phố và xã, phường kiểu mẫu.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 18 công dân và gia đình kiểu mẫu.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung vào 10 nội dung chủ yếu.

Theo đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; từ đó làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Thi đua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” theo Quyết định số 1497 của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm tập trung nhân lực và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Tiếp tục thi đua triển khai các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, gắn với việc thực hiện “Mục tiêu kép”, chiến lược “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân” và phương châm “hai chống, ba xây”.

Tiếp tục thi đua giữa các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thi đua đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích tụ, tập trung đất đai; thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm; thi đua phát triển các ngành dịch vụ có khả năng thích ứng với dịch COVID-19 và phục hồi các loại hình dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 11,5% trở lên, tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Thi đua nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19 và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thi đua cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút nguồn lực hợp pháp của xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển hạ tầng; thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng vốn đầu tư công.

Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trong tỉnh.

Thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021-2025. Thi đua quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng; thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của toàn tỉnh.

Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, tổ chức đại diện cho khối đại đoàn kết Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phát động và xin quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 11,5% trở lên; xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, vắc xin và thuốc chữa bệnh là quyết định”; mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để phát động và vận động các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân; các nhân sỹ trí thức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chiến sỹ các lực lượng vũ trang; những người con Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc ở mọi miền Tổ quốc, ở nước ngoài tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.

Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh Nhân dân trong một thế trận lòng dân vững chắc, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; cải cách hành chính, tạo môi trường lành mạnh, hấp dẫn để thu hút đầu tư phát triển; đồng thời bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân...

Tại lễ kỷ niệm, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, 18 Cụm trưởng các cụm thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Quốc Hương - Minh Hiếu