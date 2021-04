Lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn - khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021 diễn ra vào tối 30-4

Chiều 20-4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo kế hoạch tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh, thị xã Nghi Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH, ngày 22-4-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường trực thuộc thị xã Nghi Sơn, UBND tỉnh sẽ tổ chức rộng rãi lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn - khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong và ngoài tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn; giới thiệu đến Nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh những đổi thay, chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động du lịch tại thị xã Nghi Sơn trong những năm qua, đặc biệt là năm 2021, khẳng định Nghi Sơn đang từng bước xây dựng các khu du lịch biển trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả tỉnh; giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của thị xã Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn nhằm thu hút đầu tư, thu hút du khách đến với Nghi Sơn và Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo kế hoạch tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn và khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021

Đồng thời động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đoàn kết ra sức thi đua quyết tâm xây dựng thị xã Nghi Sơn xứng tầm là một trong những đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa; cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch, lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn - Khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021 sẽ tổ chức vào 20 giờ ngày 30-4-2021 tại Quảng trường Công viên thị xã Nghi Sơn.

Điểm nhấn đặc sắc của sự kiện là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm thấp có thời lượng từ 10 đến 15 phút.

Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa góp ý vào kế hoạch tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, đơn vị tổ chức sự kiện, các sở, ngành báo cáo, góp ý vào kế hoạch, phương án, kịch bản chi tiết về việc tổ chức lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng và trách nhiệm của thị xã Nghi Sơn trong việc chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị triển khai kế hoạch lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021.

Đồng chí cơ bản thống nhất nội dung kế hoạch tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021 và đề nghị thị xã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện phương án tổ chức sự kiện. Yêu cầu thị xã Nghi Sơn phối hợp chặt chẽ với các các sở, ngành liên quan để xây dựng phương án bảo đảm an toàn, an ninh - trật tự tại khu tổ chức lễ công bố; đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh - trật tự cho tất cả các hoạt động diễn ra tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến vào việc điều chỉnh lại maket sân khấu cho phù hợp. Về chương trình nghệ thuật, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với thị xã Nghi Sơn và đơn vị tổ chức sự kiện tổng hợp lại, báo cáo Ban Tuyên giáo thẩm định.

Để lễ công bố diễn ra được an toàn, thân thiện, các sở, ngành, đơn vị có liên quan cần chú trọng công tác phòng, chống dịch. Sở Y tế phối hợp với thị xã Nghi Sơn có phương án phòng, chống dịch, bệnh hiệu quả trước và trong lễ hội.

Hương Thơm