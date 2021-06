Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm trưởng đoàn, để bàn giải pháp hợp tác đầu tư và phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khảo sát tại Cảng PTSC.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trước buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đi khảo sát, kiểm tra tại Cảng PTSC, Cảng xuất sản phẩm và khu C của Lọc hóa dầu Nghi Sơn; mặt bằng khu A, khu N, núi Cốc và khu đất dự kiến xây dựng trạm điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đến dự hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển; đồng thời khẳng định buổi làm việc lần này có ý nghĩa quan trọng trong sự hợp tác đầu tư và phát triển giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa có điều kiện về dân số, kết cấu hạ tầng, giao thông thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, môi trường đầu tư thuận lợi. Trong công cuộc dựng nước và giữ nước, Thanh Hóa đã đóng góp sức người, sức của cùng với cả nước làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, với sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thanh Hóa đã có những bước tiến rất đáng mừng.

Đến nay, Thanh Hóa là địa phương có quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, kinh tế hạ tầng, văn hóa - xã hội phát triển tương đối đồng bộ theo hướng hiện đại. Trong sự phát triển chung của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những kết quả đạt được ngày hôm nay, trong công cuộc khai phá Khu Kinh tế Nghi Sơn, công cuộc phát triển lọc hóa dầu Nghi Sơn, là quá trình chuẩn bị lâu dài. Từ khi triển khai thực hiện đến nay đã trải qua 2 giai đoạn và lần này là giai đoạn thứ 3 của dự án - đây là giai đoạn mở ra một chương mới, đó là vừa xây dựng vừa phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn, của Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các công trình phụ trợ khác.

Tỉnh Thanh Hóa đã trình với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX Thanh Hóa xác định hướng phát triển đó là: Tỉnh Thanh Hóa xác định lấy công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logictics là đột phá; dịch vụ nói chung, nhất là dịch vụ du lịch, là mũi nhọn.

Thanh Hóa có 3 vùng kinh tế và sinh thái, Thanh Hóa đã lựa chọn hướng đi đó là: Vùng miền núi phía Tây hướng phát triển bền vững, trong đó trọng tâm là bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ an ninh - quốc phòng, bảo vệ rừng đầu nguồn và đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với khu vực đồng bằng và trung du phát triển nhanh và bền vững đối với 3 hạt nhân là TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và Khu công nghiệp Lam Sơn- Sao Vàng. Đối với khu vực ven biền và hải đảo chọn hướng phát triển là nhanh và đột phá, trong đó phát triển kinh tế biển, công nghiệp lọc hóa dầu và du lịch là khâu đột phá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng thời gian vừa qua giữa Thanh Hóa và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác, đầu tư phát triển và có những hiệu quả nhất định; đồng thời mong muốn tại hội nghị này hai bên sẽ cùng nhau đánh giá lại những việc đã làm được, những việc chưa làm được, với tinh thần quyết tâm, tất cả những gì khó khăn đều tập trung giải quyết cho bằng được. Những gì thuộc thẩm quyền về Thanh Hóa, thì cấp ủy, chính quyền sẽ tập trung giải quyết dứt điểm; còn những gì vượt thẩm quyền thì Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam báo cáo với Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương để giải quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hy vọng sau buổi làm việc hôm nay sự phát triển của Thanh Hóa sẽ sang một trang mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021; tình hình thực hiện các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên đã tham gia đầu tư 5 dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn làm chủ đầu tư có tổng số vốn đầu tư 9 tỷ USD được đầu tư bởi 4 đối tác liên doanh, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, diện tịch 507 ha trên bờ và 913,7 ha mặt nước. Theo báo cáo của công ty, tình hình hoạt động sản xuất từ đầu năm 2021 đến nay cơ bản ổn định với giá trị sản xuất 17.705 tỷ đồng, doanh thu 18.411 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam còn thực hiện các dự án đó là: Dự án khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp do PVN làm chủ đầu tư; dự án Bến cảng tổng hợp số 1, 2 - Nghi Sơn do PTSC Thanh Hóa làm chủ đầu tư; dự án kho xăng dầu Nghi Sơn do Tổng Công ty Dầu Việt Nam -CTCP (PVOIL) làm chủ đầu tư…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đó là: PVN tập trung triển khai đầu tư dự án, sớm đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng mục tiêu quy định nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề nghị PVN xem xét, chỉ đạo các đơn vị có liên quan làm việc với NSRP để sớm giải quyết việc đấu nối đường ống dẫn xăng, dầu từ NSRP với PVOIL trong tháng 6-2021, với Công ty Anh Phát trong tháng 8-2021.

Đề nghị PVN chuyển đổi mô hình chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) thành doanh nghiệp hạch toán độc lập và thực hiện nghĩa vụ thuế tại tỉnh Thanh Hóa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng chúc mừng những thành tích mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong những năm qua.

Thông tin kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: Tập đoàn đang có định hướng phát triển chuỗi lọc hóa dầu và phân phối các sản phẩm lọc hóa dầu. Tập đoàn sẽ triển khai phát triển 5 trung tâm trong cả nước, tỉnh Thanh Hóa nói chung và Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng được lựa chọn là hạt nhân để phát triển hệ thống phân phối về hóa dầu và hóa chất dầu khí của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Tập đoàn để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Khu Kinh tế Nghi Sơn được xác định là 1 trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước, tuy nhiên với sự phát triển như thời gian vừa qua chắc chắn sẽ không đạt như ý muốn. Đồng chí mong muốn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng các tập đoàn khác sẽ đầu tư đưa Khu Kinh tế Nghi Sơn phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có thông báo về phương hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Thanh Hóa. Đối với những kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thanh Hóa sẽ ghi nhận, tiếp thu và sẽ có trách nhiệm đồng hành tập trung giải quyết; trong đó những gì thuộc phạm vi của tỉnh ưu tiên tập trung giải quyết; còn những vấn đề vượt thẩm quyền tỉnh sẽ sát cánh cùng Tập đoàn để tháo gỡ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần tập trung giải quyết ngay một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 2 tỷ đồng để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19; đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng quà lưu niệm.

Quốc Hương