Lắng nghe ý kiến để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã tổ chức hiệu quả hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công an với Nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Công an huyện Mường Lát trực tiếp nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở thôn, bản.

Nhằm tranh thủ ý kiến của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc đóng góp xây dựng lực lượng công an, Công an huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng công an. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp cho lực lượng Công an huyện nhiều ý kiến như: Công an huyện cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn cũng như tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tín dụng đen, trộm cắp tài sản... Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân; tham mưu giải quyết triệt để các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về giao thông; phối hợp quản lý, giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương... Trước ý kiến đóng góp của Nhân dân, Công an huyện Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, nắm tình hình ở thôn, xóm theo từng tuần, tháng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức phòng ngừa tội phạm cho bà con. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng công an địa phương chủ động hơn trong việc kiểm tra hành chính ở các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ karaoke và internet trên địa bàn. Đồng thời, siết chặt kỷ luật trong việc trực ban hàng ngày, nhất là ngày nghỉ, dịp lễ để giải quyết nhanh chóng các vụ việc phát sinh, không để xảy ra vấn đề phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của Nhân dân từ các hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, Công an huyện Ngọc Lặc đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân; chủ động bám địa bàn, bám cơ sở, phát huy tốt tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”... Thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, chia sẻ: Ngay sau khi tổ chức các hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân, Công an huyện đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng Công an huyện và công an các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại, thiếu sót nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo công tác ANTT trên tinh thần “bám vào dân, dựa vào dân, chủ động phối hợp, lắng nghe ý kiến từ Nhân dân” trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời nắm bắt, giải quyết triệt để các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, không để phát sinh tội phạm...

Với nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức các hội nghị ở địa phương. Để các hội nghị tổ chức ở cấp huyện và cấp xã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo điểm cấp huyện và cấp xã, sau đó ban hành hướng dẫn, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, nội dung của hội nghị. Qua tổ chức các hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia của người dân, đặc biệt là các kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, công tác xây dựng lực lượng công an các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Các ý kiến đóng góp đều thẳng thắn, toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác, tạo được sự tranh luận, phản biện khách quan, dân chủ. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, công an các địa phương đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi, thắc mắc của người dân trên các lĩnh vực, đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của bà con đối với lực lượng công an, nhất là về ý thức, tinh thần phục vụ Nhân dân, công tác tiếp nhận và xử lý tin báo về các vụ việc có liên quan đến ANTT; hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức pháp luật trong Nhân dân; đồng thời nêu các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại...

Bài và ảnh: Quốc Hương