Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” ở Như Xuân

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Như xuân luôn chú trọng công tác “Dân vận khéo”. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, khuyến khích Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Người dân xã Thanh Sơn được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động phát triển mô hình chăn nuôi dê bán chăn thả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, toàn huyện Như Xuân có 22 đơn vị đăng ký 42 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Kết quả từ các mô hình đã xuất hiện nhiều điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Gia đình anh Lê Văn Thảo, người dân tộc Thổ ở khu phố Yên Thắng, thị trấn Yên Cát, từng nhiều năm nằm trong danh sách hộ nghèo. Bươn chải đủ nghề để kiếm sống, nhưng anh Thảo vẫn không thể thoát được cái nghèo đeo bám. Được sự giúp đỡ của cán bộ khu phố, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ phố Yên Thắng, anh Thảo đã tìm được hướng thoát nghèo cho gia đình. Anh Thảo cho biết: “Với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của bí thư chi bộ, trưởng thôn, vợ chồng tôi đã được tạo điều kiện vay 150 triệu đồng từ ngân hàng để phát triển sản xuất, cải tạo đồi, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm. Hiện khu gia trại đang nuôi gần 1.300 con gia cầm, mỗi tháng cho thu nhập trên 10 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư, số tiền đủ trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học. Gia đình tôi thoát nghèo và đã xây dựng ngôi nhà gỗ khang trang, sắm được các trang thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt”.

Không chỉ riêng anh Thảo mà nhiều gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số ở thị trấn Yên Cát khi được tuyên truyền, vận động đã thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, biết phát huy tinh thần vượt khó, ý chí tự vươn lên thoát nghèo. Đến nay, thị trấn Yên Cát cơ bản không còn hộ tái nghèo, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thành hộ khá, đời sống không ngừng được cải thiện.

Cùng với đó, việc thực hiện và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong cộng đồng dân cư. Điển hình như các mô hình: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; “Vận động Nhân dân xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc hiếu, hỉ, giảm thiểu việc tảo hôn”; “Làng quê an toàn”; “Nhóm cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ thơ”; mô hình điểm “Dân vận khéo” về vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường năm 2022... Các mô hình đã được triển khai, nhân rộng, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư.

Cùng với xây dựng, triển khai văn bản chỉ đạo các phong trào thi đua, Huyện ủy Như Xuân đã triển khai sâu rộng, chủ động gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương trên địa bàn không ngừng nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, từ đó tạo sự lan tỏa rộng rãi của phong trào. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các địa phương trong huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, gắn phong trào “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, hệ thống dân vận các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; tiếp tục rà soát, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, xây dựng những mô hình mới có tính khả thi cao, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Lê Đình Chương, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Như Xuân, nhấn mạnh: Mô hình “Dân vận khéo” là phương thức, hình thức tập hợp mới trong công tác vận động quần chúng, phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội hiện đại. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” là tạo điểm nhấn trong công tác dân vận, nên từ nội dung, phương thức phải thực sự thiết thực và mang lại hiệu quả. Do đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là từ đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, các tổ dân vận cơ sở... nhằm tạo nền tảng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan