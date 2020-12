Lan tỏa những việc làm theo Bác ở huyện Cẩm Thủy

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân xã Cẩm Long mang lại hiệu quả kinh tế.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Cẩm Thủy ngày càng lan tỏa sâu rộng. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, vận động Nhân dân noi theo, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hơn 4 năm qua, cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Cẩm Ngọc đã lồng ghép thực hiện các nội dung Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Quách Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Ngọc cho biết: Việc học tập và làm theo Bác được đảng ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở xã Cẩm Ngọc đã được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc và lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã đạt kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiệm kỳ 2015-2020, có 24/25 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra đã đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,37%. Đảng bộ liên tục giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, Huyện ủy Cẩm Thủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể cấp ủy, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hàng năm. Đến nay, có 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 hàng năm; 100% các đồng chí trong cấp ủy cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trường học, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố hàng năm xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và cam kết khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ. Căn cứ tình hình thực tiễn, tại các cơ quan, đơn vị trong các buổi sinh hoạt chi bộ đều đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt, gắn với kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Để việc học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, từng tập thể, từng đảng viên liên hệ bản thân, chọn và đăng ký “một việc làm theo” cụ thể, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu). Kết quả hoàn thành “một việc làm theo” và “cam kết không suy thoái” là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, lối sống ngày càng được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập, làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện luôn tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,01%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,3 triệu đồng/năm. Công tác giảm nghèo được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,9% (năm 2015) xuống còn 2,71% (năm 2020). Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đã có gần 50% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian qua là cơ sở vững chắc và tạo động lực để Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đức Thắng