Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ phường Đông Hải

Sáng 10-12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ phường (10/12/1947-10/12/2022).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ phường Đông Hải.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo phường Đông Hải qua các thời kỳ cùng đông đảo đảng viên trong đảng bộ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 10-12-1947, tại Cồn Bãi Mả (làng Ái Sơn 2) đã diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ cộng sản xã Đông Hương, đồng chí Lê Khắc Duy giữ chức Bí thư Chi bộ. Chi bộ Đông Hương, tiền thân của Đảng bộ phường Đông Hải ngày nay ra đời là sự kiện chính trị quan trọng, mốc son đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của phong trào cách mạng trên quê hương Đông Hải. Năm 1953, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Đông Sơn, Chi bộ xã Đông Hải được thành lập trên cơ sở tách từ Chi bộ xã Đông Hương.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đông Hải đã đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, cùng với huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến. Ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đông Hải, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ chi bộ có 5 đảng viên, đến nay số đảng viên trong toàn Đảng bộ phường là 403 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Đông Hải đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào tình hình cụ thể của địa phương và gặt hái được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo, lao động, việc làm được đảm bảo; công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị chung sức thực hiện, từ năm 2020 đến nay phường không còn hộ nghèo; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo…

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Hải đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Hải cần tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Hải để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Từng cán bộ, công chức, viên chức phường Đông Hải cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để lan tỏa, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quyết tâm xây dựng Đông Hải trở thành phường kiểu mẫu...

BCH Đảng bộ phường Đông Hải tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ phường Đông Hải giai đoạn 2012-2022.

Tại lễ kỷ niệm, BCH Đảng bộ phường Đông Hải tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ phường Đông Hải giai đoạn 2012-2022.

Thu Thủy