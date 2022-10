Ký kết hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn với huyện Lang Chánh giai đoạn 2021-2025

Chiều 14-10, tại huyện Hậu Lộc đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn với huyện Lang Chánh giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc; Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh; Đào Vũ Việt, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn đồng chủ trì buổi lễ ký kết.

Quang cảnh buổi lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các Phó Chủ tịch UBND huyện; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện; các đồng chí trưởng các phòng, ban của Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và một số doanh nghiệp huyện Hậu Lộc, Lang Chánh, thị xã Bỉm Sơn.

Tại buổi lễ ký kết, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Hậu Lộc, thị xã Bỉm Sơn và Lang Chánh giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Đồng chí Đào Vũ Việt, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 14-12-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Chương trình phát kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; UBND huyện Hậu Lộc và huyện Lang Chánh; thị xã Bỉm Sơn và huyện Lang Chánh xây dựng và ban hành Chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025. Chương trình góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc và huyện Lang Chánh; giữa thị xã Bỉm Sơn và huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2020-2025; tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giữa các huyện; tích cực vun đắp, xây dựng, tăng cường quan hệ gắn bó khăng khít giữa huyện Hậu Lộc và huyện Lang Chánh; thị xã Bỉm Sơn và huyện Lang Chánh cùng phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thông qua dự thảo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Hậu Lộc với huyện Lang Chánh giai đoạn 2021 - 2025.

Tại buổi lễ ký kết, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn đã thông qua dự thảo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Hậu Lộc với huyện Lang Chánh và giữa thị xã Bỉm Sơn với huyện Lang Chánh giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, đối với Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Hậu Lộc với huyện Lang Chánh giai đoạn 2021-2025 gồm 4 nội dung: Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Hợp tác, hỗ trợ về lĩnh vực kinh tế như trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ đất đai sản xuất hàng hóa theo hướng công nghệ cao và công nghệ cao, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của hai huyện nắm bắt chủ trương đầu tư, quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của hai huyện; qua đó, đẩy mạnh hoạt động giao lưu thương mại, liên kết trong phát triển, tiêu thụ sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm OCOP của hai huyện; Hợp tác, hỗ trợ về lĩnh vực văn hóa - xã hội như hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể; trùng tu, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh của mỗi địa phương; Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức thực hiện các hương ước, quy ước làng văn hóa; công tác chuyển đổi số, công nghệ thông tin. Hợp tác tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa truyền thống giữa hai huyện. Tổ chức hoạt động kết nối, chia khó giữa các nhà trường; tham quan, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Trao đổi kinh nghiệm công tác chăm sóc sức khỏe; công tác xây dựng trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. Trao đổi, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp có năng lực, uy tín trong công tác đào tạo nghề, hợp tác xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động hai huyện. Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói, giảm nghèo đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bền vững; Huyện Hậu Lộc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà lớp học 1 tầng, 4 phòng học cho Trường Tiểu học và THCS Giao An, xã Giao An, huyện Lang Chánh (mức hỗ trợ không quá 4 tỷ đồng), thời gian thực hiện năm 2022-2023.

Đối với Chương trình Hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa thị xã Bỉm Sơn và huyện Lang Chánh, giai đoạn 2021-2025 gồm 4 nội dung: Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Hợp tác, hỗ trợ về lĩnh vực kinh tế; Hợp tác, hỗ trợ về lĩnh vực văn hóa - xã hội; Từ năm 2022-2025, thị xã Bỉm Sơn hỗ trợ huyện Lang Chánh xi măng để làm các công trình hạ tầng, mức hỗ trợ 2.000 tấn, mỗi năm hỗ trợ 500 tấn, thời gian thực hiện 4 năm, tương đương số tiền là 3 tỷ đồng.

Sau khi thông qua dự thảo chương trình, đại biểu các huyện Hậu Lộc, thị xã Bỉm Sơn, Lang Chánh thống nhất với các nội dung chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa các huyện và tiến hành tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Hậu Lộc và huyện Lang Chánh giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa thị xã Bỉm Sơn và huyện Lang Chánh giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Hậu Lộc đã trao tặng những món quà lưu niệm ý nghĩa cho các huyện Lang Chánh và thị xã Bỉm Sơn.

Trước khi diễn ra lễ ký kết, đoàn đại biểu thị xã Bỉm Sơn và huyện Lang Chánh đã đến dâng hương Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu; thăm một số mô hình phát triển sản xuất của huyện Hậu Lộc.

