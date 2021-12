Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chiều 10-12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII đã thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận và chất vấn; các báo cáo tờ trình tại kỳ họp; triển khai những giải pháp lớn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế, đặc biệt là tổ chức thực hiện tốt quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị, xử lý nhanh, triệt để các ổ dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin, sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là kế hoạch thực hiện Nghị quyết 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đẩy mạnh quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trên các lĩnh vực...

Lựa chọn một số ngành, lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong năm 2022, như: thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tăng thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đầu tư xây dựng; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, dự án sản xuất, dịch vụ có quy mô lớn, trọng điểm; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân không chấp hành quy định, không đáp ứng được yêu cầu, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất quyết nghị thông qua 41 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 41 nghị quyết. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp.

