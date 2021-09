Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX thông qua 23 Nghị quyết

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-9, HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm năm 2021. Do tình hình dịch bệnh COVID -19 nên kỳ họp tổ chức muộn hơn so với dự kiến hơn 1 tháng.