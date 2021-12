Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, sớm đưa huyện Mường Lát trở lại trạng thái bình thường mới

Ngay khi nhận thông tin tại huyện vùng cao biên giới Mường Lát phát sinh ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, để nhanh chóng khống chế, khoanh vùng dập dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, chiều 18-12 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra địa điểm phát sinh ổ dịch COVID tại xã Nhi Sơn và làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát về công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện điều trị COVID-19 đặt ở Trường tiểu học Nhi Sơn.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với cán bộ đang thực hiện quản lý cách ly.

Trước khi làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với lãnh đạo huyện Mường Lát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đến kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân kCOVID-19 tại bệnh viện điều trị COVID-19 đặt tại Trường tiểu học Nhi Sơn.

Tại đây đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ y, bác sỹ đang điều trị bệnh nhân cần nêu cao tinh thần “lương y như từ mẫu” để chăm sóc những bệnh nhân F0 được tốt nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các thầy cô giáo đang điều trị tại bệnh viện cần nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của bệnh viện về điều trị. Đồng thời trở thành những tuyên truyền viên để tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc ổn định tư tưởng, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi điều trị bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao 20.000 test nhanh kháng nguyên để huyện Mường Lát xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh trao cho huyện Mường Lát một số thiết bị vật tư y tế và nhu yếu phẩm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chứng kiến Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây trao 1.200 lít khí ô xy, 30 bình ô xy, 100 bộ giường phục vụ bệnh viện điều trị COVID -19.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao 20.000 test nhanh kháng nguyên để huyện Mường Lát xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và chứng kiến Ủy ban MTTQ tỉnh trao cho huyện Mường Lát một số thiết bị vật tư y tế và nhu yếu phẩm gồm: 1.500 khẩu trang N95, 100 bộ bảo hộ y tế, 100 bộ kính giọt bắt, 1000 găng tay y tế và 1.000 họp sữa, 200 thùng mỳ tôm để huyện Mường Lát phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID -19; Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây trao 1.200 lít khí ô xy, 30 bình ô xy, 100 bộ giường phục vụ bệnh viện điều trị COVID -19.

Ngay sau khi đến kiểm tra động viên tại bệnh viện điều trị COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác phong tỏa, cách ly tại bản Chim, xã Nhi Sơn.

Tại đây đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần phải quan tâm tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm công tác cách ly không để dịch bệnh lây lan rộng và đảm bảo đời sống cho người dân trong thời gian thực hiện cách ly.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây.

Theo đó, ngày 17-12 sau khi xét nghiệm tầm soát cho một công dân ở bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi đã phát hiện có ca dương tính với Sars-CoV-2 là giáo viên trường TH - THCS Nhi Sơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh, BCĐ huyện đã chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức triển khai, điều tra, truy vết, tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng ở 11 bản trên địa bàn gồm: Pá Hộc, bản Chim, bản Kéo Hượn, bản Cặt thuộc xã Nhi Sơn; bản Pù Toong, bản Pù Ngùa, bản Na Tao thuộc xã Pù Nhi; bản Trung Thắng, xã Mường Lý; bản Pá Búa, xã Trung Lý…

Tính đến 16 giờ ngày 18-12, huyện Mường Lát đã phát hiện 157 người dương tính với Sars-CoV-2, trong đó có 22 học sinh, giáo viên. Huyện đã khẩn trương truy vết được 1331 trường hợp F1…

Cùng với báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo huyện Mường Lát cũng nêu lên các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong thực tế, đồng thời đề nghị tỉnh có chỉ đạo nhằm sớm khắc phục tình trạng dịch bệnh trên địa bàn để nhanh chóng khống chế dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng phân tích về tình hình các ổ dịch, phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát và xã Nhi Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Ổ dịch COVID-19 mới phát hiện tại huyện Mường Lát có quy mô lớn, đã ngấm sâu và lan rộng trong cộng đồng. Đồng thời nêu rõ: Tỉnh luôn chia sẻ với khó khăn của Mường Lát, huyện vùng cao biên giới và xa nhất của tỉnh. Do vậy, ngay khi xuất hiện ổ dịch, Thường trực Tỉnh ủy đã phân công đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách ngay lập tức lên để tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp, khẩn cấp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh, huyện Mường Lát đã tích cực triển khai rất nhiều công việc nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Do vậy, mặc dù dịch diễn biến rất phức tạp, nhưng đến nay Mường Lát đang cơ bản từng bước được kiểm soát.

Từ diễn biến của ổ dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những “lỗ hổng” trong công tác phòng, chống dịch của huyện Mường Lát thời gian qua, nhất là việc kiểm soát, quản lý người từ bên ngoài về còn lỏng lẻo; thực hiện xét nghiệm tầm soát chưa được nhiều, tiêm vắc xin phòng COVID-19 còn chậm…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định, thời gian tới dịch COVID-19 sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch sẽ ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt đối với hyện Mường Lát lại càng khó khăn hơn. Vì vậy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, các tiểu ban, các ngành cấp tỉnh, nòng cốt là ngành Y tế, phải dành sự quan tâm, hỗ trợ lớn nhất cho huyện Mường Lát, mục tiêu là phải kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất, giảm thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Tỉnh quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng, với sự tham gia của các ngành, các lực lượng để trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ Mường Lát phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh - trật tự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Mường Lát cần triển khai ngay các biện pháp cấp bách, tăng cường tuyên truyền bằng xe lưu động và tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người uy tín, bằng cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất để người dân hiểu và nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Siết chặt công tác kiểm soát, quản lý người về từ địa phương khác, nhất là từ các địa phương vùng dịch và qua biên giới. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo kế hoạch 19656 của UBND tỉnh; phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Tiếp tục mở rộng xét nghiệm tầm soát để phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, những trường hợp nguy cơ cao phải xét nghiệm PCR. Do đặc thù riêng của huyện Mường Lát rất xa xôi, nên xét nghiệm PCR lần thứ nhất phải làm mẫu đơn để phát hiện F0 nhanh nhất, do Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc đảm nhiệm chính việc xét nghiệm.

Giao công an huyện chủ trì, phối hợp với các đồn biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự huyện, ngành Y tế và hệ thống chính trị cơ sở để truy vết thần tốc, triệt để; khi phát hiện F0 thì phong tỏa hẹp khu vực nguy cơ cao; tổ chức cách ly các F1, F2 đúng quy định, giám sát chặt chẽ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với tình hình số ca F0 đang tăng nhanh, huyện Mường Lát phải bố trí, kích hoạt thêm 1 cơ sở điều trị F0 để đáp ứng yêu cầu thực tế. Sở Y tế phải ưu tiên cao nhất thuốc, vật tư y tế phụ vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại hyện Mường Lát.

Đề nghị MTTQ tỉnh khảo sát, nắm bắt nhu cầu của huyện, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cùng với đó, các lực lượng chức năng phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, với huyện Mường Lát hiện nay, phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng nhất. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng từ huyện đến cơ sở phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm tốt công tác theo dõi, giám sát người trở về từ vùng dịch và người thực hiện cách ly y tế; phát huy vai trò nêu gương của bản thân và gia đình trong việc chấp hành quy định về phòng chống dịch; đề cao kỷ luật, kỷ cương, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao;

Tổ công tác đặc biệt của tỉnh và huyện Mường Lát phải tập trung cao nhất cho nhiệm vụ này, rà soát từng công việc, phân công trách nhiệm rõ ràng cụ thể, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, với quyết tâm ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân.

Minh Hiếu