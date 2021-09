Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương tại Hà Trung và Lang Chánh

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương đối với các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy 2 huyện Hà Trung và Lang Chánh.

Qua trực tiếp kiểm tra tại một số Đảng ủy xã, thị trấn, cấp ủy đơn vị tự vệ, Đảng ủy Quân sự cấp huyện và dự sinh hoạt kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Huyện ủy 2 huyện, Đại tá Lê Văn Diện và đoàn công tác đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Huyện ủy 2 huyện trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng đầy đủ kế hoạch chương trình hành động và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cấp trên, gắn với lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng - an ninh, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung và Lang Chánh thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ đạt hiệu quả; tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng được xây dựng vững chắc; giữ vững an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình hiện nay.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Văn Diện và đoàn công tác đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung và Lang Chánh cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ và quản lý đất quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết các cấp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; triển khai thực hiện nhiêm túc Nghị quyết số 342/NQ-HĐND, ngày 6-12-2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 theo đúng tiến độ và đạt hiệu thiết thực.

Đồng thời, với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất.

Thanh Hải