Không hoang mang, chủ quan lơ là, sẵn sàng ứng phó với dịch, bệnh trong mọi tình huống

Chiều 7-5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hoá có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Mặc dù đã có vắc - xin phòng COVID-19, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến khó lường. Tại Việt Nam đã xuất hiện đợt dịch thứ 4 với diễn biến phức tạp hơn nhiều so với 3 đợt dịch trước.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã quán triệt lại tinh thần và các giải pháp cấp bách để ứng phó, phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số giải pháp như: Cần siết chặt việc quản lý cách ly, nhất là cách ly tại gia đình; nâng cao năng lực và hiệu quả xét nghiệm; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, gồm: Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ… nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất trong phòng, chống dịch.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Trên tinh thần đó, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trong tình hình mới như tổ chức kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép; vấn đề huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị vào trong phòng, chống dịch; việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; hoạt động quản lý cách ly và năng lực xét nghiêm ở cơ sở, các địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc phòng, chống dịch, đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó với dịch, bệnh trong mọi tình huống.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh trên thế giới và trong nước, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc tổ chức thực hiện, quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát.

Nhiệm vụ đặt ra lúc này là các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân không được chủ quan, lơ là, không hoang mang, phải bình tĩnh, thông minh, sáng suốt, đánh giá sát tình hình, lựa chọn phương án phù hợp trong phòng, chống dịch.

Chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức quản lý của các cấp chính quyền, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân nhân với tinh thần “phòng là kêu gọi, chiến lược, lâu dài, quyết định, chống là quan trọng, thường xuyên, quyết liệt”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự là chính trong sang phòng ngự kết hợp hài hoà với tấn công, trong đó tấn công là chính.

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5 K”, phát hiện sớm, cách ly nhanh, xư lý tích cực. Thực hiện tốt chủ trương phân cấp trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng vì sức khoẻ cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc.

Cùng với đó, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh: Nếu người đứng đầu chủ động, sáng tạo thì hiệu quả công việc sẽ cao; người đứng đầu lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu tinh thần trách nhiệm, thì sẽ gây ra hậu quả lớn đối với công tác phòng, chống dịch.

Thủ tướng cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập trung làm tốt công tác quản lý cách ly ở cơ sở; siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép, tình trạng lưu trú bất hợp pháp; tiếp cận mọi nguồn để có vắc - xin và sử dụng hiệu quả nguồn vắc - xin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

Các tỉnh, thành phố cần nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực cách ly, không trông chờ, ỷ lại, phải tự lực, từ cường, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp Nhân dân với phương châm “chống dịch như chống giặc”.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn xã hội tiếp tục chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch; mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng, bởi theo Thủ tướng Chính phủ “một người lơ là, cả xã hội sẽ vất vả”. Mục tiêu cao cao nhất trong công tác phòng, chống dịch là bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho người dân.

Phong Sắc