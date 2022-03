Khởi sắc huyện miền núi Ngọc Lặc

Với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế, đúng hướng, ngay từ những năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã góp phần đưa kinh tế của huyện Ngọc Lặc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng sản phẩm; quy mô nền kinh tế ngày càng tăng.

Một góc thị trấn Ngọc Lặc.

Hiện huyện Ngọc Lặc đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới (NTM). Trước mắt, huyện thực hiện tích tụ, tập trung 759 ha đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; chuyển đổi 25 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng NTM và chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP).

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 9.994,4 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm, tăng 1.653,7 tỷ đồng so với năm 2020. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 19,8%, cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,7%; các ngành dịch vụ chiếm 39,7%. Đến tháng 3-2022, huyện Ngọc Lặc có 156/189 thôn đạt chuẩn NTM, 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 12 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có xã Ngọc Liên đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân toàn huyện đạt 16,7 tiêu chí/xã. Hiện toàn huyện đã có 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao là: miến dong Hương Ngọc (xã Ngọc Liên), bột sắn dây Hương Quê (xã Ngọc Liên); gạo nếp hạt cau (xã Thạch Lập) và dưa vàng 369 (xã Kiên Thọ). Cùng với đó, huyện đang tích cực đẩy mạnh phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trạng trại và chăn nuôi theo hình thức hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; qua đó, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với nhu cầu của thị trường.

Xã Minh Sơn là một trong những địa phương có nhiều khởi sắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế huyện Ngọc Lặc. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Sơn Bùi Thị Dung cho biết: Lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển, xã đã phối hợp với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thực hiện mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP đối với giống lúa Bắc Thịnh, diện tích 25 ha tại thôn Minh Hòa. Vụ đầu tiên cho thu hoạch, năng suất đạt 67 tạ/ha. Diện tích trồng cây mía, cây sắn đạt 100% kế hoạch. Đi liền với kinh tế, công tác xây dựng NTM cũng có nhiều chuyển biến. Riêng năm 2021, xã có 4 thôn Minh Ngọc, Minh Lương, Minh Châu 1, Minh Lai đạt chuẩn NTM, các thôn còn lại thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch... Với sự đồng lòng, quyết tâm trong thực hiện, Đảng bộ xã Minh Sơn sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2022 đã đề ra.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Lấy nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) là trọng tâm, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức rà soát và xây dựng kế hoạch GPMB chi tiết, xác định khối lượng cần GPMB. Trên cơ sở đó, huyện phân công cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm, như: Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng tại các đô thị Ngọc Lặc do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ... Duy trì họp giao ban về công tác GPMB định kỳ hàng tháng, đột xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Năm 2021, huyện đã hoàn thành GPMB 215,49 ha phục vụ 51 dự án phải thu hồi đất, trong đó có 41 dự án Nhà nước phải thu hồi đất và 10 dự án do nhà đầu tư tự thỏa thuận. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm an toàn cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, giai đoạn 2021-2025; số đảng viên mới kết nạp vượt mục tiêu đề ra.

Năm 2022, huyện Ngọc Lặc phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 16,7% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,56% theo tiêu chí mới. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Ngọc Lặc xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất gắn với xây dựng NTM, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chặng đường mới, thử thách còn nhiều nhưng huyện Ngọc Lặc có điểm tựa vững chắc nhất là niềm tin, sự kỳ vọng, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sức mạnh lòng dân, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và khát vọng vươn mình của vùng đất giàu tiềm năng sẽ là động lực để Ngọc Lặc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành quả đạt được, nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga