Khánh thành phòng truyền thống TP Thanh Hóa – TP Hội An

Nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (1961 – 2021), sáng 14-4, UBND TP Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Tới dự có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Về phía TP Hội An, có các đồng chí: Trần Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An; Lê Chơi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hội An; Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cùng đại diện các tổ chức đoàn thể của TP Hội An.

Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An được đặt tại Trung tâm hành chính TP Thanh Hóa. Phòng truyền thống là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về vùng đất và con người TP Thanh Hóa - TP Hội An; mối tình kết nghĩa “son sắt thủy chung” của hai thành phố trong suốt những năm tháng chiến tranh; những thành tựu nổi bật trong chặng đường thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa), thị xã Hội An (nay là TP Hội An) cùng nhau đổi mới, hội nhập và phát triển.

Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An được khành thành đã hiện thực hóa nguyện vọng, trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo 2 thành phố trong nhiều năm qua. Nơi đây sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” để cán bộ, đảng viên, Nhân dân TP Thanh Hóa đến nghiên cứu, tìm hiểu về thống hào hùng, mối tình kết nghĩa keo sơn của 2 thành phố, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào cho các thế hệ trẻ. Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An.

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An. Sau nghi thức khánh thành, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã tham quan và nghe giới thiệu về những hiện vật được trưng bày tại phòng truyền thống.

