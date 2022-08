Khẩn trương đưa chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến người lao động nhanh nhất, hiệu quả nhất

Sáng 12-8, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết đinh số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và đại diện các cơ quan liên quan.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 3,4 triệu lao động thuộc diện thụ hưởng chính sách với kinh phí hỗ trợ 6.600 tỷ đồng. Số liệu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp tính đến chiều 11-8 có 10 địa phương có số tiền giải ngân cao nhất, gồm: Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Thái Nguyên, Tây Ninh. 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất so với số dự kiến, là: Trà Vinh, Lâm Đồng, Ninh Bình, Yên Bái, Quảng Bình, Hậu Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tiền Giang, Gia Lai. 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất là: An Giang, Hải Phòng, Bình Định, Nghệ An, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Thuận. Còn 4 địa phương có đối tượng đề nghị hỗ trợ, đã tiếp nhận hồ sơ và quyết định phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải ngân là: Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La và Phú Yên.

Các điểm cầu hội nghị trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã báo cáo tiến độ giải ngân, giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã biểu dương một số địa phương vào cuộc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 08. Đồng thời nhắc nhở, phê bình 4 địa phương chưa thực hiện việc giải ngân tiền hỗ trợ.

Đồng chí đè nghị các địa phương đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp rà soát, lập danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động để hoàn thiện hồ sơ. Các địa phương cần quan tâm đến mốc thời gian nộp hồ sơ, thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ và giải ngân đúng tiến độ theo quy định tại Quyết định số 08, bảo đảm hoàn thành trong tháng 8-2022.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là một trong những chính sách nhằm giữ chân, thu hút người lao động trở lại thị trường lao động. Chính sách được ban hành nhanh, là chủ trương nhân văn đúng, trúng, hợp lòng dân và được sự đồng thuận của người lao động. Theo đó, Nhà nước đã dành 6.600 tỷ đồng ngân sách để hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 3,4 triệu người lao động. Chính sách xây dựng từ tháng 3-2022 và 61 địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Tuy nhiên việc giải ngân còn chậm, nhiều địa phương có số lượng người lao động cần hỗ trợ nhưng số hồ sơ được tiếp nhận, xác nhận, phê duyệt chưa nhiều. Tại cuộc họp Chính phủ ngày 4-8, sau khi nêu tên các địa phương giải ngân chậm, đến nay tốc độ giải ngân đã tăng, có tỉnh hỗ trợ giải ngân cao nhất được 62%. Tuy nhiên vẫn còn có tỉnh chỉ giải ngân được 10 đến 20%.

Đối với 4 địa phương chưa giải ngân được tiền hỗ trợ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Theo đồng chí Bộ trưởng, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo thông qua 4 công điện và thành lập 12 đoàn kiểm tra, song việc triển khai vẫn chậm do một số địa phương còn thơ ở, chưa quan tâm chỉ đạo, coi đây là việc của Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội. Nhiều tỉnh lại phát sinh thêm thủ tục hành chính không đúng quy định gây khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động; nhiều nơi kéo dài thời gian phê duyệt hồ sơ, sợ sai, sợ trách nhiệm, dẫn đến chậm tiến độ.

Để thực hiện nhanh việc tiếp nhận, giải ngân tiền hỗ trợ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian là ngày 15-8 phải hoàn thành xong việc tiếp nhận hồ sơ và ngày 30-8 phải hoàn thành giải ngân.

Những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao thì lấy mốc từ ngày 20 đến 25-8 thực hiện xong. Những tỉnh hứa thực hiện giải ngân xong trước ngày 20-8 cần triển khai hoàn thành sớm. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ thành lập đoàn kiểm tra để đôn đốc trong tháng 8 và công khai cập nhật danh sách, tiến độ giải ngân của các địa phương trên báo chí 3 ngày/lần. Đồng thời biểu dương, những địa phương làm tốt; nêu tên, phê bình những địa phương làm chưa tốt.

Đồng chí Bộ trưởng mong lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm và cần sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện nhằm đưa chính sách đến với người lao động một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Mai Phương