Khai mạc Tuần văn hoá TP Thanh Hoá - TP Hội An năm 2022

Tối 25-4, tại công viên Hội An, Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hoá và TP Hội An đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2022; khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Dự buổi lễ, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP Thanh Hóa qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và một số huyện trong tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Về phía TP Hội An có đồng chí Trần Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hội An; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các phường tại TP Hội An.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc

Diễn văn khai mạc do đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trình bày đã khẳng định nghĩa tình son sắt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 thành phố Thanh Hóa - Hội An.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: 61 năm qua, kể từ khi kết nghĩa, dù trong khói lửa chiến tranh hay trong hoà bình, giữa bộn bề công việc dựng xây quê hương, đất nước, nghĩa tình đặc biệt Thanh Hóa - Hội An luôn được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai thành phố dày công vun đắp, mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố; góp phần không nhỏ cho sự phát triển của mỗi thành phố.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó và để tiếp tục vun đắp tình cảm bền chặt giữa hai thành phố, những công trình mang tên Thanh Hóa trên đất Hội An và những công trình mang tên Hội An trên đất Thanh Hóa được hai thành phố đầu tư xây dựng là dấu ấn văn hóa của mỗi thành phố, tiêu biểu như: Công viên Hội An, Phiên bản chùa Cầu, trụ phù điêu của làng gốm Thanh Hà tại thành phố Thanh Hóa; Thư viện Thanh Hóa, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Trường Mẫu giáo Tân An, Văn bia tại Nghĩa trang Liệt sĩ tại thành phố Hội An. Việc khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An tại Công viên Hội An do TP Hội An trao tặng cho TP Thanh Hoá là một công trình văn hoá đặc sắc, của Hội An tại TP Thanh Hoá.

Những công trình trên là biểu tượng sinh động cho tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai thành phố. Song song với đó, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa như: Xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa ở Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Châu (TP Hội An) và ở Phú Sơn, Nam Ngạn (TP Thanh Hóa); những lời thăm hỏi, chuyến thăm, hỗ trợ lẫn nhau khi bị thiên tai, lũ lụt; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ được thường xuyên tổ chức, góp phần thắt chặt tình cảm kết nghĩa, gắn bó giữa hai thành phố.

TP Hội An là Di sản văn hóa thế giới, Khu dự trữ sinh quyển của nhân loại, 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn của thế giới, với chiều sâu văn hóa đa tầng, đa sắc, hấp dẫn; vì vậy “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - Thành phố Hội An”, là một sự kiện đặc sắc, góp phần làm cho giá trị văn hóa của Hội An lan tỏa đến với Nhân dân TP Thanh Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã trình bày khái quát quá trình đầu tư xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An tại công viên Hội An (TP Thanh Hóa). Theo đó, công trình phiên bản dãy phố cổ Hội An được UBND TP Thanh Hóa và TP Hội An long trọng tổ chức khởi công vào ngày 14-4-2021. Các đơn vị tham gia thực hiện gồm: tư vấn thiết kế công trình là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Khang Thịnh; tư vấn giám sát Công ty TNHH Mỹ Gia, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hưng Thái.

Đồng chí Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An trình bày khái quát quá trình đầu tư xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An tại công viên Hội An (TP Thanh Hóa).

Công trình gồm 2 đơn nguyên là 2 dãy nhà với hình thức được chọn lọc từ các di tích có kiến trúc đặc trưng, tiêu biểu trong Khu di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, và nằm về hai phía của phiên bản Chùa Cầu đã được đầu tư xây dựng trước đó vào năm 2016. Tổng diện tích xây dựng là 980m2, tổng mức đầu tư là hơn 10 tỷ đồng và được chia thành 2 giai đoạn thực hiện, trong đó đơn nguyên B gồm 9 ngôi nhà được bàn giao mặt bằng vào tháng 6-2021 và hoàn thành thi công vào tháng 12-2021 với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa do TP Hội An huy động từ các doanh nghiệp. Đơn nguyên A gồm 6 ngôi nhà và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được bàn giao mặt bằng vào tháng 11-2021 và hoàn thành thi công vào tháng 4-2022 với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hội An.

Ngoài ra, trong tháng 3-2022 vừa qua, hạng mục sửa chữa nhỏ và trưng bày hình ảnh bên trong Chùa Cầu để phục vụ giới thiệu cho du khách cũng đã được triển khai.

Đây là công trình hết sức quan trọng, thể hiện sâu sắc mối quan hệ kết nghĩa gắn bó máu thịt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố, không chỉ phản ánh cội nguồn lịch sử, minh chứng cho hiện tại, mà sẽ còn trường tồn, bền vững mãi cho tương lai. Sau khi hoàn thành, công trình phiên bản dãy phố cổ Hội An sẽ trở thành điểm đến văn hóa cho cộng đồng dân cư, du khách gần xa tới tham quan.

Tại lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa đã tặng giấy khen cho Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An và Công ty TNHH Hưng Thái là đơn vị thi công phiên bản dãy phố cổ Hội An; tặng quà cho các đơn vị tài trợ phiên bản dãy phố cổ Hội An.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng Giấy khen và hoa cho Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An và Công ty TNHH Hưng Thái là đơn vị thi công phiên bản dãy phố cổ Hội An.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng quà cho các đơn vị tài trợ phiên bản dãy phố cổ Hội An.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc cùng với những thước phim quảng bá du lịch của hai thành phố Thanh Hóa - Hội An thu hút sự quan tâm của du khách và Nhân dân là các tiết mục văn nghệ với những bài hát, múa đặc sắc như Chào sông Mã anh hùng; ca cảnh dân ca, bài chòi, múa “Một nét quê tôi”; múa “Pồn Poong” diễn tấu Cồng Chiêng; hoạt cảnh múa “Đẹp đôi trai gái tỉnh Thanh”, “Lung linh Hội An”; múa dân ca Đông Anh “Đi cấy - Xe chỉ vá may”…

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn hát múa “Thanh Hóa - Hội An nghĩa nặng tình sâu” với sự tham gia của các diễn viên đến từ 2 thành phố.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc Tuần văn hóa.

Trong khuôn khổ của đêm khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo hai thành phố Thanh Hóa - Hội An đã cắt băng khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An, thả hoa đăng tại Chùa Cầu trong công viên Hội An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo hai thành phố Thanh Hóa - Hội An đã cắt băng khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo hai thành phố Thanh Hóa - Hội An và các đại biểu thả hoa đăng tại Chùa Cầu trong công viên Hội An.

“Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An và khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An diễn ra đến ngày 27-4, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn mang đặc trưng của hai thành phố như: Hát bội, Hò sông Mã, ca trù, dân ca, dân vũ; dạy và viết thư pháp; biểu diễn các trò chơi, trò diễn dân gian bài chòi, tập làm dán đèn lồng kết hợp trưng bày, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu các điểm đến du lịch qua sách, ảnh, tờ rơi; đồng thời du khách còn được tham quan trưng bày tranh ảnh và hiện vật với chủ đề “Truyền thống lịch sử, văn hóa của người dân xứ Thanh, thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An”.

Đông đảo du khách tham dự lễ khai mạc.

Cùng với đó là thưởng thức không gian văn hóa ẩm thực của hai thành phố như các món ăn: Cao lầu, mì Quảng, bánh đập, cơm gà, bánh bao, bánh vạc, chè, bánh khoái, cháo lươn, bánh cuốn, chả tôm, các món ốc…

Minh Hiếu - Nguyễn Đạt