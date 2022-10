Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Ngày 17-10, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4, đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng và các cơ quan Quân khu.

Toàn cảnh khai mạc diễn tập.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 4 khẳng định: Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí chiến lược trọng yếu về chính trị, kinh tế, quân sự, đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc; trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022 lần này có sự kế thừa, bổ sung cả về lý luận và thực tiễn; có quy mô tương đối lớn, với nhiều nội dung thực binh; nhiều lực lượng tham gia, quân số đông; sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, quá trình thực hành diễn tập ở nhiều địa điểm.

Các đại biểu dự khai mạc.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo, đạo diễn Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo, đạo diễn tổ chức, điều hành diễn tập đúng kế hoạch; theo dõi các khung tập thực hiện đúng, đủ nội dung trong chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến; kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo diễn tập những năm tiếp theo.

Chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của Ban Chỉ đạo, giữ mối quan hệ, đoàn kết tốt trong diễn tập. Nghiên cứu, vận dụng lý luận, nghệ thuật quân sự, tình hình thực tế của địa phương để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ đúng cơ chế lãnh đạo và công tác tham mưu tác chiến.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 4 tuyên bố: Khai mạc Diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022 với mật danh “TH-22”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị khai mạc diễn tập.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn tập KVPT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; ngay từ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh tập trung cao cho công tác chuẩn bị diễn tập; ban hành chỉ thị, xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban, khung diễn tập, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, thao trường, sở chỉ huy và các điều kiện phục vụ diễn tập. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị diễn tập đã hoàn tất.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và sẽ quán triệt, triển khai trong suốt quá trình tổ chức diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh lần này được tổ chức với quy mô lớn, phạm vi rộng, vì vậy, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các địa phương, đơn vị và các cá nhân tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định về diễn tập; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khoa học, nội dung sát thực tế, theo đúng phương án đã được thông qua, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, phòng chống dịch COVID-19, quản lý chặt chẽ văn kiện, tài liệu trong quá trình diễn tập, nhất là trong quản lý việc ghi âm, ghi hình và quản lý các thông tin trên không gian mạng. Từng vai tập phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, giải quyết hiệu quả các tình huống giả định, sát với nguyên tắc, ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập và thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, để tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng phát huy truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4, cùng với sự quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Ngay sau khai mạc diễn tập, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết, quyết định của cấp trên và thảo luận nhanh để bàn biện pháp thực hiện, đồng thời thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Tiếp đó, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức diễn tập nội dung thực binh chống bạo loạn, đánh bắt khủng bố giải thoát con tin của Công an tỉnh. Nội dung diễn tập thực binh A2 của Công an tỉnh gồm các phần: Đồng diễn võ thuật, đánh đối kháng của lực lượng cảnh sát cơ động; phương án thực binh đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên ô tô; phương án xử lý tình huống gây rối, bạo loạn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu đánh giá diễn tập thực binh chống bạo loạn, đánh bắt khủng bố giải thoát con tin của Công an tỉnh, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các lực lượng tham gia thực binh A2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí nêu rõ: Qua theo dõi, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị, các văn kiện, kế hoạch đã được Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng để tổ chức cuộc diễn tập thực binh sát ấn tượng, sát với tình hình thực tiễn đặt ra trong nhiệm vụ giữ gìn, an ninh trật tự. Các lực lượng đều khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Ngay sau diễn tập thực binh chống bạo loạn, đánh bắt khủng bố giải thoát con tin của Công an tỉnh, tại UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng đã tổ chức diễn tập Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, các thành viên tham gia diễn tập theo nhiệm vụ, chức năng được giao đã triển khai kế hoạch đảm bảo cho địa phương chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng sát với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 4 nhận xét về diễn tập Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Phát biểu nhận xét về cuộc diễn tập Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai nội dung chương trình chu đáo chặt chẽ; tình huống đưa ra sát với tình hình của địa phương, nội dung triển khai nghiêm túc, nhanh chóng triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các thành viên trong Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng đã thể hiện thuần thục vai diễn theo chức năng, nhiệm vụ đảm nhiệm với tinh thần bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên với tinh thần nhanh chóng, quyết liệt để giải quyết những vấn đề kế hoạch đề ra. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Qua theo dõi diễn tập Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng cho thấy tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng điều hành đúng nguyên tắc, thời gian ngắn, phương pháp linh hoạt có tính hiệu quả cao.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng không Nhân dân chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phòng không Nhân dân.

Tiếp đó, Ban Chỉ đạo công tác phòng không Nhân dân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng không Nhân dân. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai kế hoạch phòng không Nhân dân.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng không Nhân dân, hội nghị đã quán triệt chỉ thị của cấp trên và tổ chức lực lượng chiến đấu phòng không, lực lượng phục vụ chiến đấu bảo vệ các mục tiêu của tỉnh, công tác nắm địch, hệ thống quan sát, thông báo, báo động phòng không, chủ trương biện pháp thực hiện và khả năng huy động; nắm thực trạng các mặt công tác phòng không Nhân dân, khả năng huy động, đề xuất chủ trương biện pháp thực hiện.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022 sẽ tổ chức thực hiện diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19-10-2022.

Minh Hiếu