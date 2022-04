Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và người dân Thanh Hóa năm 2022: Sự kiện rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển

Tại Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tổ chức ngày 1-4-2022, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu quan trọng. Trong đó nhấn mạnh: Đây là sự kiện rất quan trọng, để cấp ủy, chính quyền và ngành Ngân hàng kịp thời nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp và người dân, nhất là nhu cầu về vốn; từ đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hoạt động khôi phục, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thanh Hóa. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam!

Thưa đồng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị đại biểu!

Hôm nay, tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Thống đốc, đồng chí Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị, các ngân hàng thương mại trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về dự Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Đây là sự kiện rất quan trọng, để cấp ủy, chính quyền và ngành Ngân hàng kịp thời nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp và người dân, nhất là nhu cầu về vốn; từ đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hoạt động khôi phục, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến rất phức tạp đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng đã sớm vào cuộc, chủ động thực hiện nhiều chính sách, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, phát huy vai trò huyết mạch của nền kinh tế, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Thanh Hóa là một trong những “điểm sáng” của cả nước về sự chủ động trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 8,85%, quý I năm 2022 đạt 12,93%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên, đang không ngừng phấn đấu trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước. Đến nay, quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 8 cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; đô thị phát triển nhanh theo hướng hiện đại, nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội, nhất là chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; ngay trong năm 2021, Tỉnh đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng thời, đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là văn bản rất quan trọng, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới để Thanh Hóa phát triển.

Đạt được kết quả nêu trên, có sự đóng góp rất lớn của hệ thống các tổ chức tín dụng; cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ đầu năm 2020 đến nay, đứng trước tác động của đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các nhu cầu thanh khoản, ổn định và thông suốt thị trường tiền tệ; cơ bản cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ duy trì và phát triển kinh tế.

Bên cạnh việc làm tốt vai trò hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò người lính xung kích trên tuyến đầu sản xuất, vừa căng mình phòng, chống dịch bệnh, vừa nhanh chóng thích ứng chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, giữ vững nhịp độ sản xuất, với tinh thần “an toàn để sản xuất, kinh doanh và sản xuất, kinh doanh phải an toàn”, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân Hội nghị quan trọng này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng vượt khó vươn lên của ngành Ngân hàng Thanh Hóa, cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy cam go và thử thách còn diễn biến rất phức tạp. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, giữ vững thành quả về phòng, chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước”; trước mắt chúng ta là những thách thức và yêu cầu cao, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò rất quan trọng của ngành Ngân hàng, cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa rất cần sự quan tâm hỗ trợ, đồng hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để Tỉnh có thêm nguồn lực phát triển; trọng tâm là đầu tư vào các lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics, du lịch, phát triển hạ tầng, đô thị...; tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về nguồn lực hỗ trợ tỉnh trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022 là việc làm thiết thực, được tổ chức đúng vào thời điểm, cùng với cả nước, Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện Chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đạt được những kết quả bước đầu rất có ý nghĩa. Đây là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tỉnh kết nối với các tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn đầu tư, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi trân trọng cảm ơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại Trung ương, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong thời gian qua đã luôn quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Thanh Hóa và hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; đặc biệt, với tấm lòng nhân ái, nhân văn cao cả và tinh thần “Tương thân, tương ái”, trong những năm qua, đã ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác an sinh xã hội. Rất mong trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí, để Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự thành công tốt đẹp của Hội nghị, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, xin chúc đồng chí Thống đốc, các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!