Kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Sáng 9/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, HTX, trang trại trong và ngoài tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến dự hội nghị.

Trong năm 2023, công tác kết nối cung – cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tiếp tục được UBND tỉnh và các ngành có liên quan, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất với các cơ sở tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều chuỗi cung ứng - tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; quảng bá nông sản Thanh Hóa ra các tỉnh, thành; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, gắn với thị trường và theo chuỗi giá trị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại hội nghị.

Các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hình thành, nhân rộng, tăng cả 3 tiêu chí về số chuỗi, số sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi và số cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Các phong trào, mô hình, điển hình tốt về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được phát huy và xuất hiện các mô hình mới có cách làm sáng tạo, được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia.

Công tác kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm an toàn tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân, góp phần phát triển ngành nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa đã kết nối tiêu thụ tại 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiêu biểu là các sản phẩm của Công ty CP mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia, Công ty CP Phong cách mới, Công ty CP Nông sản Phú Gia, Công ty TNHH nước mắm Ba Làng, Công ty CP mắm Bạch Câu...

Các đồng chí chủ tọa hội nghị.

Trong hoạt động thương mại điện tử, toàn tỉnh có hơn 340 doanh nghiệp, HTX, cơ sở tham gia quảng bá, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử với trên 500 sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ qua các sàn chiếm 25 – 30 % sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp, cơ sở.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tuy nhiên, các hình thức tổ chức và liên kết chuỗi cung ứng – tiêu thụ nông sản của tỉnh Thanh Hóa chưa thực sự ổn định, còn thiếu tính bền vững. Việc phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn còn nhiều hạn chế; tỷ lệ các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn được tiêu thụ thông qua hợp đồng, qua các chuỗi và kênh phân phối hiện đại còn thấp. Thanh Hóa là tỉnh có nhiều sản phẩm OCOP (trong top 3 của cả nước), song trên 70% chủ thể OCOP là hộ gia đình, HTX hoặc doanh nghiệp gia đình nên năng lực tài chính có hạn, khả năng mở rộng quy mô sản suất, thị trường, tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm còn hạn chế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao công tác tổ chức của tỉnh Thanh Hóa, đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn hội nghị hôm nay sẽ đánh giá đầy đủ về công tác phát triển thị trường, sản xuất, chế biến và kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn trong thời gian qua. Đồng thời, có các kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp để tăng cường gắn kết công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm; gia tăng chế biến gắn với phát triển thị trường nông lâm thủy sản trong tình hình mới. Mục tiêu là sản xuất sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, có giá trị cao, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu, nhu cầu của thị trường; thực hiện tốt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm trong đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu mở rộng thị trường các sản phẩm hàng hóa an toàn, đạt chất lượng và tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận các ý kiến tham luận và phát biểu có tính định hướng, gợi mở của đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, kết nối các cơ sản xuất với cơ sở tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm OCOP. Sở Công Thương làm tốt vai trò cầu nối, đưa sản phẩm nông sản tỉnh Thanh Hóa đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh thông qua các hội chợ, triển lãm, các hội nghị, tọa đàm cũng như các hoạt động ký kết thỏa thuận, hợp tác, buôn bán,... kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu; khai thác hiệu quả cơ hội của các Hiệp định tự do thương mại.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm; lồng ghép các hoạt động cung - cầu vào các chương trình, đề án, kế hoạch để thúc đẩy công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, quảng bá giới thiệu, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản thực phẩm của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, hiệu quả cao theo chuỗi giá trị và gắn với thị trường. Tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - hộ dân. Phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương.

Đối với các hiệp hội ngành hàng, các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn chủ động tiếp cận với các đối tác có các mặt hàng đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay để thiết lập kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang mong muốn các đơn vị tham gia ký kết Hợp đồng cung ứng và đơn vị tiêu thụ tại hội nghị này sẽ tuân thủ đầy đủ các nội nội dung đã được thỏa thuận trong Hợp đồng; tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các đồng chí: Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh, nông sản, thực phẩm năm 2022- 2023.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm năm 2022- 2023.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các đồng chí: Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu, đã có 11 hợp đồng cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông sản thụ phẩm an toàn được ký kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm năm 2022- 2023.

