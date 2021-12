Huyện Vĩnh Lộc tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Ngày 27-12, HĐND huyện Vĩnh Lộc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Lữ Minh Thư, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc, khai mạc kỳ họp.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Việt trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lộc tiếp tục có nhiều điểm sáng và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; có 19/24 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 được HĐND huyện quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là: Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của huyện vẫn tăng trưởng khá, nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai thực hiện đồng bộ, các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt được kết quả thiết thực.

Trong năm, huyện Vĩnh Lộc kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh COVID-19.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, huyện Vĩnh Lộc đặt ra quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,8% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,9 triệu đồng trở lên; từng bước nâng cao mức sống của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng các và tinh thần cho Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Nhất, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khoá XX; báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân huyện về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát năm 2021; báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2021; kết quả Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVIII; báo cáo kết quả giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Vĩnh Lộc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thảo luận các tờ trình của thường trực HĐND huyện, UBND huyện và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; thông qua 33 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2022; tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tô Hà