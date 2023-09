Huyện Vĩnh Lộc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện

9 tháng năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lộc tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Văn Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023.

Cụ thể, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt cao so với cùng kỳ: Tổng huy động vốn đầu tư phát triển tăng 8,83%, thành lập mới doanh nghiệp tăng 7,14%, thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tăng 76%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những khó khăn, thuận lợi, những tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, 3 tháng cuối năm, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, tiến độ tham mưu giải quyết các nhiệm vụ, công việc được giao...

Năm 2024, huyện tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút, huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2024 đạt 8,06% trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tô Hà