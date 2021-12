Huyện Vĩnh Lộc có 21/26 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

Ngày 22-12, Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, diễn ra trong điều kiện gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, kéo dài, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, huyện Vĩnh Lộc đã triển khai thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; có 21/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nổi bật là: Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 70.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và 3 xã được tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực…

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Lộc tiếp tục chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tranh thủ tối đa các cơ hội và điều kiện thuận lợi; khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,9 triệu đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% trở lên (theo tiêu chí mới); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%; xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Vĩnh Hùng); 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (xã Minh Tân); 11 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 1 trường đạt chuẩn quốc gia (trường Mầm non Vĩnh Yên); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi còn 5%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng số dân toàn huyện đạt 91,5%; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 95% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm đạt từ 90% trở lên…

Bí thư Huyện ủy Lữ Minh Thư, kết luận hội nghị.

Để đạt được các mục tiêu này, huyện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ ở các lĩnh vực như: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19 và đầu tư phát triển xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân.

Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Tô Hà