Huyện ủy Triệu Sơn tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ngày 10-12, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều chỉ tiêu của huyện tăng so với cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước tăng 16,12% so với năm 2020, vượt mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48,32 triệu đồng (vượt mục tiêu 47,0 triệu đồng). Thu ngân sách ước đạt 633,7 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.514 tỷ đồng, tăng 55,2% so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hoạt động văn hóa - xã hội đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường… được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Các chính sách an sinh xã hội và người có công được thực hiện đầy đủ kịp thời. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện khẩn trương, ngiêm túc, linh hoạt. Chương xây dựng nông thôn mới, xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng xã an toàn thực phẩm đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào các báo cáo; bỏ phiếu đánh giá bình xét thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần “Triệu Sơn bứt phá đi lên”, năm 2022 huyện Triệu Sơn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.700 tỷ đồng; sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phấn đấu năm 2022 tốc độ giá trị sản xuất đạt 16,2%. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thùy Linh