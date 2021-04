Huyện ủy Bá Thước chấn chỉnh việc thực hiện chế độ hội họp

Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước vừa ban hành công văn chấn chỉnh việc thực hiện chế độ hội họp, góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công văn do đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ký ngày 6-4-2021.

Công văn chấn chỉnh việc thực hiện chế độ hội họp được quán triệt tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước sáng 7-4.

Theo nội dung công văn, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có việc tham gia các hội nghị, cuộc họp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phát huy tinhh thần tiền phong, gương mẫu của đảng viên, tinh thần tự phê bình và phê bình, những đồng chí nào trong thời gian qua đã có các biểu hiện không tốt, chấp hành chưa nghiêm túc chế độ tham gia hội họp thì nghiêm túc tự soi, tự sửa và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khi được triệu tập tham dự hội nghị, cuộc họp do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện tổ chức phải sắp xếp để tham dự đúng thành phần, thời gian, không bỏ họp giữa giờ, không làm việc riêng trong hội nghị, cuộc họp, điện thoại để chế độ yên lặng (khi thật sự cần thiết mới ra ngoài nghe điện thoại); đồng thời tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến, đóng góp trí tuệ, góp phần cho các hội nghị, cuộc họp đạt kết quả tốt.

Trong trường hợp bất khả kháng do đi công tác đột xuất hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến tham dự thì phải báo cáo với Bí thư hoặc Phó Bí thư Huyện ủy (đối với các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy); đồng chí chủ trì hội nghị, cuộc họp (đối với hội nghị, cuộc họp do HĐND huyện, UBND huyện tổ chức) và ủy nhiệm cho cấp phó đi thay nếu được sự đồng ý.

Tại công văn này, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước cũng giao nhiệm vụ cho các phòng, ban có liên quan theo dõi, báo cáo việc chấp hành chế độ hội họp để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Việc ban hành công văn chấn chỉnh việc thực hiện chế độ hội họp thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm để làm tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện đặt ra trong giai đoạn mới.

Việt Hương - Tiến Đông