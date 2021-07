Huyện Triệu sơn tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ngày 23-7, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND huyện, Huyện ủy đến điểm cầu các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Triệu Sơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng tác động của nhiều yếu tố nhất là đại dịch COVID-19, tuy nhiên với sự nỗ lực, phấn đấu Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện đã chuyển đổi 205,3 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, nuôi trồng thủy sản bằng 44,1% kế hoạch năm; tích tụ tập trung 214 ha đất để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, đạt 85,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.495,8 tỷ đồng, bằng 51,8% so với kế hoạch; thành lập mới 35 doanh nghiệp, bằng 50% kế hoạch tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 271,5 tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán tỉnh giao.

Huyện cũng đã tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 hiệu quả; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị khác.

Tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Kết luận hội nghị Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Mai Nhữ Thắng nhấn mạnh: Thời gian tới toàn huyện phải nỗ lực hơn nữa để tiếp tục thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn; tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Thực hiện thật tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đúng đối tượng. Chuẩn bị thật tốt để khai giảng năm học mới...

Thùy Dung