Huyện Triệu Sơn gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Chiều 18-1, huyện Triệu Sơn đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện Triệu Sơn đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu, trong đó có 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh. Nổi bật là thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch và cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 912,2 tỷ đồng, gấp 2,61 lần dự toán tỉnh giao, tăng 178,3% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48,32 triệu đồng, vượt 2,8% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất ước tăng 16,12% so với năm 2020 (mục tiêu 16%); sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 8.772,5 triệu đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.514 tỷ đồng, tăng 55,2% so với cùng kỳ kế hoạch…

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Công tác xây dựng nông thôn mới có bước tiến vượt bậc. Năm 2021 huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; 100% số xã đạt chuẩn NTM; có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM, về đích trước 1 năm theo kế hoạch đề ra.

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện các cơ quan báo chí đã chúc mừng những kết quả huyện Triệu Sơn đạt được trong thời gian qua; đóng góp ý kiến về một số vấn đề còn vướng mắc trên địa bàn huyện, qua đó mong muốn lãnh đạo huyện Triệu Sơn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận các thông tin, sự việc trên địa bàn huyện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng huyện Triệu Sơn trong việc thông tin kịp thời, chất lượng những vấn đề trọng tâm của huyện trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng huyện trong công tác tuyên truyền để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Thùy Linh