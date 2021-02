Huyện Triệu Sơn đôn đốc thực hiện kế hoạch năm 2021

Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban đôn đốc thực hiện kế hoạch năm 2021 với 34 điểm cầu trực tuyến tại các xã, thị trấn.

Hình ảnh tại hội nghị.

Tình hình sản xuất, đời sống, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết và một số nhiệm vụ trọng tâm sau tết Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện đã diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp trước tết đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trong dịp tết có 16.322 lượt đối tượng được tặng quà của các cấp.

Đến nay, huyện đã hoàn thành gieo cấy 9.500 ha lúa vụ chiêm xuân; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo kịp thời, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tăng cường chú trọng; vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ phức tạp về an ninh trật tự…

Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Mai Nhữ Thắng đề nghị: Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển của địa phương, đơn vị để thực hiện theo phương châm hành động “Triệu Sơn bứt phá đi lên”; đảm bảo các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; giám nghĩ, giám làm, năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Khẩn trương hoàn thiện và ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện sau Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Rà soát các nhiệm vụ, không để thiếu và sai sót, bám các nhiệm vụ của tỉnh, của huyện tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trưởng các đơn vị khi lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phải nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, các quy định của pháp luật và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn của cấp trên; tập trung dân chủ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nhất là trong điều kiện tỉnh, huyện đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Tăng cường chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí, khẩn trương đưa các xã về đích nông thôn mới. Tập trung triển khai các lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp theo hướng tích tụ đất đai, sản xuất theo quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu. Đối với sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích quan tâm đến các doanh nghiệp sản xuất có lượng công nhân lớn; đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại.

Công tác giao quân năm 2021 phải đảm bảo giao đủ quân, không bù đổi, tổ chức ngày hội tòng quân đảm bảo trang trọng, an toàn và lưu ý thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, phải khuyến cáo người dân, người thân của tân binh khi đưa tiễn tối đa 1 tân binh không quá 2 người đưa tiễn, và cấp phát thẻ cho người thân tiễn tân binh.

Khẩn trương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới ở các xã còn lại, đồng thời bắt tay xây dựng hồ sơ huyện nông thôn mới, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí đảm bảo tiến độ để hết năm 2021 hoàn thành hết các tiêu chí nông thôn mới, năm 2022 về đích huyện nông thôn mới.

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở; công tác y tế; về lĩnh vực giáo dục, thực hiện vừa phát triển giáo dục toàn diện và phát triển giáo dục mũi nhọn.

Giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra; thực hiện tốt các công tác, nhiệm vụ trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng gắn với các dự án đầu tư, thu hút đầu tư.

Giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân phải đúng, đảm bảo, hiệu quả, thực hiện hết trách nhiệm, thẩm quyền ở địa phương, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và các điều kiện sản xuất của nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo quy trình, đúng quy định theo luật. Quá trình chuẩn bị công tác bầu cử và bầu cử phải đảm an ninh trật tự, không để các tình huống xấu xảy ra.

Tập trung chăm lo công tác phát triển Đảng viên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Anh