Huyện Triệu Sơn: 25/25 chỉ tiêu năm 2021 đạt và vượt kế hoạch

Ngày 16-12, HĐND huyện Triệu Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp

Năm 2021 là đầu tiên thực hiện Nghị quyêt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND huyện. Mặc dù, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Sơn đã chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó 20 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Tổng giá trị sản xuất ước tăng 16,21% so với năm 2020, vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.062,3 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.772,5 tỷ đồng, tăng 1,0% so với kế hoạch, 22,5% so với cùng kỳ; ngành dịch vụ tăng 13,9%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48,32 triệu đồng, vượt mục tiêu đề ra. Thành lập mới 100 doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước đạt 633,7 tỷ đồng, vượt 81,5% so với dự toán tỉnh giao. 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sản lượng lương thực đạt 122,3 ngàn tấn, vượt kế hoạch 6,3%; khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự đạt 90,2%, vượt kế hoạch 10,2%. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực; Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Các chế độ, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Quốc phòng tiếp tục được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Năm 2021, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã bám sát chương trình, nghị quyết đã được ban hành; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Năm 2022, huyện Triệu Sơn đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 115.000 tấn trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6.500 tỷ đồng trở lên; số xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 6 xã, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 16 thôn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự đạt 90,2%...

Đại diện lãnh đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 13 tại khu vực bầu cử huyện Triệu Sơn thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Kỳ họp cũng đã thảo luận các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết.

Thùy Linh