Huyện Thọ Xuân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Thọ Xuân thường xuyên coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thọ Xuân kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng tại Đảng ủy xã Thọ Lập.

Ngay từ đầu năm, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân quan tâm, bố trí thời gian để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý trong đảng bộ huyện, kịp thời nắm bắt và chỉ đạo, nhằm đảm bảo công tác KTGS được thực hiện chất lượng, hiệu quả. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới theo Điều lệ Đảng. 9 tháng năm 2020, đã tiến hành kiểm tra 40 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 78 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS. Trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng, UBKT cơ sở kiểm tra 76 tổ chức. Qua kiểm tra kết luận có 76 tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS, chiếm tỷ lệ 97,4%; 2 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới, UBKT từ huyện đến cơ sở kiểm tra 17 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra có 15 tổ chức đảng làm tốt. Đối với 2 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc thi hành kỷ luật đảng, UBKT Huyện ủy đã yêu cầu chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, như: việc thẩm tra, xác minh, kết luận nội dung vi phạm có việc còn chưa chặt chẽ, thiếu chứng cứ...

Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã phân công các ban Đảng, các đồng chí trong ban thường vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát trực tiếp, gián tiếp đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. UBKT từ huyện đến cơ sở giám sát chuyên đề đối với 23 lượt tổ chức đảng và 329 đảng viên. Trong đó, UBKT Huyện ủy giám sát 2 tổ chức đảng; UBKT cơ sở giám sát 21 tổ chức đảng và 414 đảng viên. Nội dung giám sát về việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KTGS năm 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; việc thực hiện quy chế làm việc; công tác vệ sinh môi trường... Thực hiện kiểm tra tài chính Đảng, UBKT Huyện ủy kiểm tra tài chính Đảng tại 4 đơn vị; UBKT cơ sở kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí tại 27 đơn vị. Qua kiểm tra, kết luận không có tổ chức đảng vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính Đảng và thu nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí.

Về thi hành kỷ luật Đảng, theo số liệu đánh giá của UBKT Huyện ủy: 9 tháng năm 2020, không có tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Có 34 đảng viên vi phạm đã thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 23 đảng viên; cảnh cáo 7 đảng viên; khai trừ 4 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tham nhũng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm; buông lỏng lãnh đạo quản lý, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý tài chính...

Đại diện UBKT Huyện ủy, cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng của đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện tương đối toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ KTGS do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thông qua công tác KTGS đã giúp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời khắc phục những yếu kém, tồn tại. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Phượng