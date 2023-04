Huyện Như Thanh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023

Sáng 30-3, Huyện ủy Như Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Như Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Qúy I-2023, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Các loại cây trồng đang sinh trưởng, phát triển tốt. Toàn huyện thực hiện tích tụ, tập trung đất đai được 34 ha, đạt 9,4% kế hoạch. Nhiều mô hình chăn nuôi theo phương thức trang trại, phát triển các loại con nuôi đặc sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, tổng đàn chăn nuôi tiếp tục tăng.

Công tác chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng; an ninh rừng được giữ vững, không có cháy rừng xảy ra; trồng rừng tập trung được 518ha, đạt 32,4% kế hoạch; khai thác 515ha rừng trồng. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và hoạt động ổn định. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện đạt 103,083 tỷ đồng, trong đó vốn Nhân dân đóng góp đạt 101,944 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện các dự án đang thi công các công trình, đảm bảo chất lượng, thời gian theo hợp đồng, nhất là dự án trọng điểm của huyện như: Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Qúy II- 2023, huyện Như Thanh đề ra các nhiệm vụ đó là: Tập trung chỉ đạo các đơn vị chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân 2023; gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng vụ thu mùa 2023; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng trồng hiện có, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.

Tăng cường tu sửa, nâng cấp các hồ đập, công trình thủy lợi; tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo, thẩm định và đề nghị công nhận các tiêu chí NTM và thôn đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 1 năm 2023. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đang triển khai. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ thời cơ, vận hội mới để xúc tiến đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển...

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Như Thanh giai đoạn 2021-2025; triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Hương