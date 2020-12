Huyện Đông Sơn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Đảng bộ huyện Đông Sơn hiện có 34 tổ chức cơ sở đảng với trên 5.500 đảng viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, Huyện ủy Đông Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tại Trung tâm Chính trị huyện Đông Sơn.

Đồng chí Đỗ Thị Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Sơn cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, 5 năm qua (2015-2020), Huyện ủy Đông Sơn ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị chuyên đề để cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn đời sống góp phần tạo cho cán bộ, đảng viên kiên định, tin tưởng, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tự hào và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 02-NQ/HU về phát triển hạ tầng nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới huyện Đông Sơn; Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn “năng động, sáng tạo, thân thiện”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập... Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện được ban hành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai in ấn tài liệu cấp phát về đảng ủy các xã, thị trấn để gửi tới các chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn, khu phố nắm rõ văn bản, nghiên cứu từng nội dung, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí trong cấp ủy chi bộ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng; đưa nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Qua đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, viết bài thu hoạch đạt 98%.

Hiện nay, huyện Đông Sơn đã triển khai hệ thống trực tuyến đến các xã, thị trấn với 15 điểm cầu, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời. Hệ thống truyền thanh của huyện và truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử huyện được phát huy, kết quả trên các lĩnh vực của huyện, cũng như chủ trương, chính sách được thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thông báo nội bộ của huyện hằng quý là tài liệu để định hướng tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm chắc tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc, nổi cộm... Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội... đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, qua đó, giải quyết sớm những vướng mắc, bức xúc nổi cộm trong đời sống xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn đã tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ; đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Đông Sơn; từ đó xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Đông Sơn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, huyện đều cử cán bộ đi học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp trung cấp lý luận chính trị và trung cấp hành chính tại huyện cho cán bộ huyện và xã. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện đã cử đi đào tạo 12 thạc sĩ, 40 chuyên viên chính, trung cấp lý luận chính trị; nâng cao nhận thức về Đảng cho 224 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú.

Nhờ chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, Đảng bộ huyện Đông Sơn luôn tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm. Năm 2019, huyện Đông Sơn là huyện thứ ba trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với nghị quyết đề ra. Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới sâu sắc và toàn diện.

Bài và ảnh: Thanh Huê