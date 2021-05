Huyện Đông Sơn: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy (khóa XVIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”, những năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Đông Sơn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để phản ánh, tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Phạm Văn Vuông ở khu phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như: Kế hoạch 28-KH/HU của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU; Đề án một số vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị huyện Đông Sơn; Đề án thành lập các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư... Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy Đông Sơn ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU. Phân công trách nhiệm cho tập thể, cấp ủy viên phụ trách trực tiếp chỉ đạo triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị quyết ở cơ sở theo kế hoạch của huyện. Bám sát kế hoạch, chương trình hành động của BTV Huyện ủy, UBND huyện, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị quyết, đồng thời thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát, báo cáo cấp ủy việc triển khai thực hiện theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, cấp ủy đảng cấp huyện, cơ sở và các cá nhân được phân công phụ trách các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết hàng năm theo kế hoạch và thực hiện lồng ghép trong các kế hoạch kiểm tra công tác dân vận, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở hàng năm. Qua triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xem việc xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở với phương châm “rõ việc, rõ địa chỉ, rõ số lượng và hiệu quả”. Thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hằng năm tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, phong trào điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu với nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, MTTQ triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thông qua việc phối hợp thực hiện tốt việc xây dựng 932 tổ tự quản tại các khu dân cư; thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thu được trên 1 tỷ đồng, vận động làm mới, sửa chữa, nâng cấp 85 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1,045 tỷ đồng. Hội LHPN tổ chức trao 21 “Mái ấm tình thương” trị giá 326 triệu đồng; tặng 40 sổ tiết kiệm, trị giá 80 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó; trao bò, bê giống, lợn giống, lợn nái, gà trị giá gần 450 triệu đồng cho các hộ nghèo; xây dựng được 56 km đường hoa thay thế cỏ dại, 405 đoạn đường phụ nữ tự quản; chỉ đạo thực hiện được 45 mô hình “nhà sạch, vườn mẫu”. Hội nông dân phối hợp cung ứng 2.500 tấn phân bón chậm trả các loại cho nông dân sản xuất; vận động chuyển đổi 169,9 ha đất trồng lúa kém hiệu quả và duy trì 17 cánh đồng mẫu lớn (có diện tích 600 ha); phát triển, thành lập được 324 trang trại, gia trại. Hội cựu chiến binh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân hiến 89.815m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm; đóng góp 61.056 ngày công lao động; kiên cố hóa, cải tạo, nâng cấp 207,7 km đường giao thông; xây dựng 78,77 km “Tường rào mẫu”; cảm hóa, giáo dục 257 đối tượng lầm lỗi hòa nhập cộng đồng...

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn cho biết: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn đã tổ chức triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng ở mỗi địa phương, đơn vị. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; cảnh quan môi trường các xã, thị trấn đã thay đổi rõ rệt so với trước. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2019, huyện Đông Sơn được công nhận huyện NTM. Hiện nay, Đông Sơn là huyện dẫn đầu cả tỉnh với 21 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu và Đông Văn là xã đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2020.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh