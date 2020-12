Hội Nhà báo Thanh Hóa được tôn vinh tại Cụm thi đua, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen

Sáng 12-12, tại tỉnh Quảng Trị, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đại diện lãnh đạo các HNB trong Cụm Bắc Miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2021

Cụm thi đua Hội Nhà báo (HNB) các tỉnh Bắc miền Trung gồm 6 đơn vị thành viên là HNB các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Năm 2020, HNB tỉnh Quảng Trị làm Cụm trưởng thi đua theo chế độ luân phiên.

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của HNB Việt Nam và nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm, các HNB trong Cụm thi đua đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức hội, xây dựng đội ngũ người làm báo; tăng cường thực hiện các hoạt động văn hóa - thể thao, tham gia công tác xã hội và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Các hội đã tổ chức thành công đại HNB báo nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết nạp mới hơn 70 hội viên. Quan tâm tổ chức cho các câu lạc bộ nhà báo đi tham quan các mô hình kinh tế - xã hội trọng điểm trong và ngoài tỉnh.

Nổi bật về hoạt động nghiệp vụ, đó là nhiều HNB đã đề xuất đổi mới Giải báo chí của tỉnh và hội báo xuân. Các HNB trong Cụm cũng đã tích cực hưởng ứng Giải báo chí Quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành của Trung ương và địa phương.

Trong số đó, HNB Thanh Hóa tuyển chọn, gửi tác phẩm tham gia và đã suất sắc giành 1 giải A, 1 giải C Giải báo chí Quốc gia.

HNB Quảng Trị có 1 tác phẩm đạt giải B, HNB Nghệ An có 1 tác phẩm đoạt giải B và 1 giải C, HNB Hà Tĩnh có 1 tác phẩm đoạt giải C, HNB Thừa Thiên Huế có 1 tác phẩm đoạt giải C, HNB Quảng Bình có 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích Giải báo chí Quốc gia.

Ngoài ra còn có nhiều tác giả là hội viên nhà báo đang sinh hoạt tại HNB các tỉnh trong cụm đoạt các giải báo chí chuyên ngành về xây dựng Đảng, bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các đơn vị trong Cụm thi đua HNB các tỉnh Bắc Miền Trung vẫn còn một số hạn chế như: Chưa tổ chức được những hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các hội nhà báo trong cụm; hoạt động của các hội chưa thực sự thu hút được đông đảo hội viên tham gia cũng như chưa thật sự gắn bó với tổ chức hội; việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chưa nhiều…

Năm 2021, các HNB trong cụm thống nhất xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HNB để thu hút hội viên vào các hoạt động hội năm 2021 với tinh thần “Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội, thu hút hội viên tham gia - Hoạt động chi hội thiết thực, hiệu quả, chống hình thức trong hoạt động hội”.

Cụm thi đua HNB các tỉnh Bắc Miền Trung đã thống nhất tôn vinh, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua cho HNB Thừa Thiên Huế và tặng Bằng khen cho HNB Thanh Hóa.

HNB các tỉnh Bắc Miền Trung đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 và trao Cờ đơn vị đăng cai cho HNB tỉnh Hà Tĩnh.

L.Vũ