Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Sáng 17-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 901), Ban Chỉ đạo 901 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 901; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 901 và thành viên Ban Chỉ đạo 901.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án gồm 27 đồng chí. Theo đó, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban chỉ đạo; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về việc triển khai xây dựng Đề án. Theo đó, các đại biểu cho rằng việc xây dựng Đề án phải đặt Mường Lát vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong Đề án cần đánh giá được tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn, thách thức của huyện, để từ đó đề ra những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, giải pháp khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 901 nêu rõ: Mường Lát là huyện miền núi cao, biên giới có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng - an ninh của đất nước và của tỉnh. Đây là huyện 30a và cũng là một trong những huyện khó khăn nhất tỉnh và cả nước. Trong nhiều năm qua huyện đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Sự phát triển của Mường Lát là trăn trở của rất nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, sự tha thiết của Nhân dân Mường Lát.

Để tiếp tục tìm ra hướng đi mới cho sự phát triển của huyện, cho Nhân dân thoát nghèo một cách bền vững, có thể làm giàu và ổn định được cuộc sống của mình thì việc xây dựng Đề án là hết sức cần thiết. Theo đó, mục tiêu của Đề án là làm cho Mường Lát thoát nghèo, Nhân dân Mường Lát có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Yêu cầu xây dựng Đề án đó là định hướng sự phát triển huyện Mường Lát một cách rõ ràng; chỉ ra được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; giải pháp phải khả thi.

Về nội dung Đề án cần đánh giá đúng thực trạng, đề ra định hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cùng với đó đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp về củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng Đề án. Theo đó, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất một cách độc lập hướng đi cho chính mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, trong đó phải có tính khả thi, thực tiễn.

Phân công đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 901 và các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, đề xuất nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần chỉ đạo tổng kết lại kết quả triển khai Đề án phát triển huyện Mường Lát của nhiệm kỳ 2010-2015. Tập trung chỉ đạo làm sớm việc điều tra thổ nhưỡng tại huyện Mường Lát từ đó làm cơ sở để xây dựng định hướng phát triển nông nghiệp của huyện trong thời gian tới.

Đồng thời tập trung chỉ đạo đánh giá thực trạng phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó quan tâm đến nghiên cứu phát triển diện tích lúa nước, cây ngô, cây sắn. Bên cạnh đó, đề ra giải pháp phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi. Quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng sản xuất cho bà con Nhân dân; có giải pháp về phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp; phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi…

Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 901 và các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai xây dựng Đề án về công tác quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, Đề án cần quan tâm tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc; tập trung vào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy, tệ nạn mạn xã hội.

Cùng với đó, Đề án cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng, vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Về phương pháp nghiên cứu xây dựng Đề án, cần tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại các xã, các bản, nhất là những điểm khó khăn nhất của huyện Mường Lát. Đồng thời phải lắng nghe ý kiến của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã, đặc biệt là ý kiến của người dân, người có uy tín, người cao tuổi về kinh nghiệm trồng các loại cây trồng trước đây để có định hướng cho sự phát triển. Cùng với đó phải học hỏi kinh nghiệm của các huyện lân cận để xây dựng định hướng phát triển của huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công nhiệm vụ phải hoàn thành báo cáo của mình, chậm nhất là ngày 30-6-2022 để hoàn hoàn chỉnh, bổ sung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tháng 9-2022.

