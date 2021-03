Học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Sáng 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa chủ trì điểm cầu phòng họp trực tuyến Thành ủy.

Tại tỉnh Thanh Hóa, hội nghị kết nối tại 448 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Trước giờ khai mạc hội nghị trực tuyến, tại Hội trường lớn Huyện ủy Đông Sơn đã kín chỗ. Đông đảo cán bộ, đảng viên ai cũng phấn khởi, hồ hởi, chia sẻ về những kết quả nổi bật của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hội nghị trực tuyến được Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn tổ chức tại 2 điểm cầu, gồm: Phòng họp trực tuyến Huyện ủy và Hội trường lớn Huyện ủy với sự tham gia của 145 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng, phó các phòng, ngành UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn…

Cán bộ, đảng viên huyện Đông Sơn học tập nghị quyết tại phòng họp trực tuyến Huyện ủy Đông Sơn.

Đồng chí Lê Khắc Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Đông Ninh cho biết: Tham gia hội nghị trực tuyến, cán bộ, đảng viên được lĩnh hội trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, các nội dung của hội nghị được cán bộ, đảng viên tiếp thu và triển khai thực hiện ngay, góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có có ý nghĩa rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nghị quyết vì chỉ có hiểu sâu từng nội dung nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng.

Tại TP Thanh Hóa, không khí học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra nghiêm túc với sự tham gia của đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến các phường, xã. Để hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt hiệu quả cao, thành phố có 55 điểm cầu học trực tuyến, trong đó có 2 điểm cầu trực tuyến kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy, 34 điểm cầu trực tuyến kết nối từ điểm cầu Thành ủy đến các phường, xã và 19 điểm cầu của 19 phố ở phường Đông Thọ với tổng số 3.500 đảng viên tham dự. Tại điểm cầu 34 phường, xã, tùy theo số lượng đảng viên và cơ sở vật chất của từng đảng bộ, các phường, xã có thể mở rộng thành phần tham dự cho phù hợp.

Các đảng viên Phố Đội Cung 1, phường Đông Thọ tham dự hội nghị trực tuyến.

Phường Đông Thọ là địa phương duy nhất của thành phố kết nối học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến tất cả 19 phố.

Tại phố Đội Cung 1, bác Trịnh Đình Phương, Bí thư chi bộ kiêm trưởng phố cho biết: “Khi có kế hoạch của Đảng ủy phường về triển khai học tập trực tuyến, phố Đội Cung 1 là phố đầu tiên của phường mua sắm trang thiết bị để phục vụ việc học tập được hiệu quả. Việc học trực tuyến rất thuận lợi, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tiếp thu nội dung của nghị quyết một cách đầy đủ nhất. Sau hội nghị, chi bộ phố Đội Cung 1 sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của phố và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo dõi trực tuyến tại điểm cầu Báo Thanh Hoá.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII tại các điểm cầu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 3 điểm cầu do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp chủ trì gồm điểm cầu tại Báo Thanh Hóa, điểm cầu tại Viễn thông Thanh Hóa và điểm cầu Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Trong đó, tại điểm cầu Báo Thanh Hóa có khoảng 200 cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết với tinh thần tiếp thu nghiêm túc. Số điểm cầu trực tuyến cơ sở kết nối với điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 44 điểm với hơn 5.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Điểm cầu trực tuyến tại Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá.

Tại điểm cầu Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, đồng chí Hồ Hữu Thiết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, cho biết: Lần đầu tiên trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề cập đến cụm từ “khát vọng hùng cường”. Đây cũng đang là cụm từ được nhắc nhiều lần trong thời gian gần đây, để nói về khao khát, mong mỏi xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Với khát vọng Việt Nam hùng cường và các mục tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII bằng các cột mốc cụ thể vào năm 2030, 2045, nhận thức rõ vai trò của kinh tế tư nhân đối với sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân sẽ đem hết tinh thần, của cải, sức lực để kinh doanh, vừa phát huy năng lực, phẩm chất của mỗi cá nhân, vừa góp phần hiện thực hóa khát vọng dân tộc hùng cường cùng đất nước.

Cán bộ, đảng viên huyện Hà Trung học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ huyện ủy Hà Trung tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 2 phòng họp trực tuyến tại Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện. Tham gia hội nghị trực tuyến có 200 cán bộ, đảng viên, gồm các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ, các đoàn thể - chính trị - xã hội cấp huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí Đò Lèn; chủ tịch hội người cao tuổi huyện; bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện.

Đồng chí Vũ Ngọc Dương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà Trung, cho biết: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bằng hình thức trực tuyến trên quy mô toàn quốc, vừa mở rộng được đối tượng, tiết kiệm thời gian, kinh phí và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Việc được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp triển khai, quán triệt 5 chuyên đề, sẽ giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên huyện Lang Chánh học tập nghị quyết tại điểm cầu Huyện ủy Lang Chánh.

Để hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt hiệu quả cao nhất, Huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức, bố trí 11 điểm cầu tại Huyện ủy và 10 các xã, thị trấn. Với tinh thần nghiêm túc, hơn 640 cán bộ, đảng viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy; lãnh đạo các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; bí thư, trưởng các thôn, bản, đã có mặt đông đủ tại các điểm cầu để tiếp thu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lữ Đức Chính, Bí thư đảng ủy xã Tam Văn, cho biết: Tam Văn là xã khó khăn nhất của huyện Lang Chánh, với cơ sở hạ tầng ở các thôn, bản chưa được đầu tư đồng bộ, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Trên tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ xã Tam Văn sẽ lựa chọn những nội dung phù hợp, sát với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đẩy mạnh công tác truyên truyền nhằm đưa nhanh Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, có sản phẩm chủ lực. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, gắn với xuất khẩu lao động. Xã phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 36 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm khoảng 0,66%. Cùng với đó, Đảng bộ xã tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chăm lo công tác phát triển đảng viên. Đặc biệt là Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực trong Nhân dân để sớm đưa xã Tam Văn “về đích” nông thôn mới.

Cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Công an tỉnh.

Tại điểm cầu Công an tỉnh, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, 27 điểm cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố cũng thu hút trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết. Được biết, để việc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao nhất, lãnh đạo Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố đã tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ về mục đích, tầm quan trọng của Nghị quyết; đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc học tập, quán triệt Nghị quyết.

Hội nghị trực tuyến hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học tại tất cả các điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Các bộ, đảng viên tin tưởng những chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội sẽ sớm lan tỏa, sẽ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đạt được những thành tựu mới như mục tiêu, phương hướng đã xác định theo các văn kiện.

Sinh thời, Bác Hồ luôn đánh giá cao vai trò của việc học tập nghị quyết của Đảng. Người cho rằng: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”. Do vậy, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nhóm PV XDĐ-NC