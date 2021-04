Hoằng Hóa phát huy lợi thế nổi trội phấn đấu trở thành huyện tiên phong, đi đầu

Huyện Hoằng Hóa là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, hình thành và phát triển cùng tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoằng Hóa đã và đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống.

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thành công tốt đẹp, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã bắt tay ngay vào việc tập trung xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa, thể chế hóa để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. So với nhiều địa phương trong tỉnh, Hoằng Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Là huyện nằm ở trung tâm vùng đồng bằng ven biển; hệ thống giao thông thuận lợi có cả đường bộ, đường sắt và đường sông, đường biển, tiếp nối với TP Thanh Hóa và các vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Trên địa bàn huyện có nhiều khu đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch đang hình thành; có tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, đường sắt Bắc - Nam và tới đây sẽ có thêm nhiều tuyến giao thông mới chạy qua địa bàn và các địa phương giáp ranh, trong đó có tuyến đường bộ ven biển. Nhiều nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn huyện, như: Flamingo, Tập đoàn WHA (Thái Lan), Tập đoàn Master Good (Hungary)... Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng tâm: Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển đô thị; phát triển du lịch biển gắn với du lịch văn hóa tâm linh; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường công tác đào tạo lao động nghề nghiệp phục vụ yêu cầu phát triển của huyện. 2 khâu đột phá là phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu trong các chương trình trọng tâm và khâu đột phá đề ra, đồng thời nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đi vào cuộc sống, biến những quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng bộ huyện thành hiện thực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/HU về tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội. Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ kép: phòng chống dịch COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các chương trình trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; triển khai thực hiện chỉ thị về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, nhận thức đầy đủ và toàn diện những tiềm năng, lợi thế, thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đặt ra hiện nay, huyện Hoằng Hóa đã đề ra 34 chỉ tiêu để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có các chỉ tiêu trọng tâm như: tốc độ tăng giá trị sản xuất 14,48%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm, thu hút vốn đầu tư phát triển 6.000 tỷ đồng... Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa, nhất là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi, thu hút đầu tư kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thương hiệu một số sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xây dựng các thôn, xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao. Quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Hoàn thành công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, duy trì trực, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai; công tác huấn luyện, diễn tập. Dự báo, nắm bắt tình hình, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng chính quyền huyện, xã, thị trấn vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát của HĐND; quản lý, điều hành của UBND các cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở cho đoàn viên, hội viên.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hoằng Hóa mới đây, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh: Với những yếu tố thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, con người nổi trội, cùng những thời cơ, thuận lợi mà tỉnh mang lại, Hoằng Hóa đang hội tụ đầy đủ điều kiện để vươn lên phát triển trở thành thị xã trước năm 2030. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoằng Hóa cần nhận thức đầy đủ và toàn diện những tiềm năng, lợi thế, thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đặt ra hiện nay; không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được, luôn nỗ lực, cố gắng, nghiên cứu lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp có tính sáng tạo, đột phá, tạo động lực, sức lan tỏa để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu trở thành huyện tiên phong, đi đầu các phong trào thi đua của tỉnh.

Bài và ảnh: M.H