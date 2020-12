Hoằng Hóa có 23/31 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020

Sáng 17-12, HĐND huyện Hoằng Hóa khóa XX đã khai mạc kỳ họp thứ 15, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện trình bày tại kỳ họp, trong điều kiện thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, song năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

Cụ thể, có 23/31 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại đều tăng so với cùng kỳ.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.650 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 90 triệu USD; thành lập mới 130 doanh nghiệp; thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch đề ra.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang giao thông, chống lấn chiếm lòng, lề đường được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa. Hoạt động du lịch gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng vẫn thu hút được khoảng 980.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 931 tỷ đồng. Giáo dục và đào tạo đạt thành tích cao, giữ vững là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của huyện vẫn còn những tồn tại, đó là có 8/31 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch giao đầu năm; việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ bền vững chưa chuyển biến mạnh; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ gặp nhiều khó khăn…

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Năm 2021 được huyện xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển và hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025), đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, phát triển doanh nghiệp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong ngày 17 và 18-12, các đại biểu HĐND nghe và nghiên cứu 14 báo cáo, xem xét thông qua 9 tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Việt Hương