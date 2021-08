Hỗ trợ mua thiết bị và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá

Ngày 17-7-2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tàu thuyền của ngư dân TP Sầm Sơn cập Cảng cá Lạch Hới. Ảnh: Hải Đăng

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình tàu cá là tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên đăng ký tại tỉnh Thanh Hóa (bao gồm cả các tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình).

Điều kiện hỗ trợ: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên có các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá phải là thiết bị mới 100% tại thời điểm lắp đặt, có chức năng đáp ứng các quy định tại khoản 1, Điều 44, Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 8-3-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; đã kích hoạt, kết nối, đồng bộ với phần mềm hệ thống giám sát tàu cá lắp đặt tại Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản trước ngày 30-8-2021

Mức hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình là 10 triệu đồng/tàu cá; hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ 1 lần sau khi đầy đủ hồ sơ. Mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo hóa đơn thực tế nhưng không quá 300.000 đồng/tháng/tàu cá; hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ hàng năm (1 lần/năm). Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2024. Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Nghị quyết cũng quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ. Đối với hồ sơ chi hỗ trợ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao); Hóa đơn theo quy định, chứng từ hợp lệ mua thiết bị giám sát hành trình tàu cá và/hoặc hóa đơn theo quy định, chứng từ hợp lệ phí thuê bao của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình tàu cá (bản chính). Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) 2 bộ hồ sơ hỗ trợ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng được hỗ trợ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Việt Linh