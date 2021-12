Hiệu quả từ công tác phối hợp cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu hộ tịch

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Bá Thước, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của huyện Bá Thước đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vấn đề về hộ tịch của Nhân dân được các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của UBND huyện Bá Thước.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch luôn được chú trọng triển khai đến tận cơ sở; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hộ tịch của Nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch ở cơ sở được quan tâm, củng cố về số lượng và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch được hỗ trợ và cung cấp kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hộ tịch.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bá Thước, chúng tôi gặp anh Hà Mạnh Hùng, ở xã Thiết Ống đến lấy kết quả trích lục cải chính hộ tịch của bà mình. Anh Hùng cho biết khi làm giấy khai sinh, bà anh ghi là Hà Thị Lùn, sinh ngày 13-8-1942, tuy nhiên hồ sơ chứng minh Nhân dân của Công an tỉnh Thanh Hóa cấp, sổ hộ khẩu và thông tin khác trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư lại là Hà Thị Lùn sinh ngày 13-6-1942. Chính việc không khớp về các thông tin nói trên mà gia đình gặp không ít phiền phức khi làm các hồ sơ thủ tục liên quan. Bởi, trước đây nhiều người dân trong xã đi cải chính nhưng thủ tục khá rườm rà, phải đến công an huyện để tra cứu, rồi lại đến phòng tư pháp nộp hồ sơ và chờ kết quả, để hoàn thành phải mất nhiều thời gian đi lại, thậm chí có thể dài hơn nếu thông tin không lưu trữ tại công an huyện phải tra cứu tại Công an tỉnh, nên anh nấn ná chưa đi. Nay, huyện triển khai cách làm mới, thủ tục đơn giản nên anh đi làm lại cho bà.

Trung tá Trịnh Văn Khoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bá Thước, cho biết: Trước đây, người dân trên địa bàn huyện khi bị sai lệch thông tin trong các giấy tờ cá nhân, nếu muốn chỉnh sửa lại cho đúng với thông tin trong hồ sơ gốc thì phải đi lại rất nhiều lần để tra cứu hồ sơ. Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân (gọi tắt là Đề án 896) và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013–2020. Theo đó, ngày 11–8–2020, Công an huyện và Phòng Tư pháp huyện Bá Thước đã tổ chức ký kết, thống nhất ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn.

Theo Trung tá Khoa, việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa hai ngành nhằm mục đích tạo sự thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính giữa hai ngành. Đẩy mạnh và ngày càng nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy tờ hộ tịch và cập nhật, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu dân cư, công dân không phải đi lại nhiều; thực hiện liên thông thủ tục đăng ký hộ tịch – đăng ký thường trú, thay đổi, bổ sung cơ sở dữ liệu dân cư...

Trao đổi thêm với chúng tôi về quy chế phối hợp thực hiện Đề án 896, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bá Thước Nguyễn Thanh Thùy, cho biết: Từ khi thực hiện Đề án 896 đến nay, công dân trên địa bàn huyện đến giải quyết các thủ tục hành chính, như: bổ sung, đính chính thông tin về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu, chính sách về cư trú, số định danh cá nhân, căn cước công dân, dữ liệu dân cư cũng như cấp các giấy tờ pháp lý cho công dân nhanh chóng tối đa không quá 2 ngày. Việc triển khai quy chế phối hợp giữa 2 ngành vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa giảm đầu mối nên rất thuận lợi cho người dân.

Từ đầu năm 2021 đến nay, phòng tư pháp đã tiếp nhận và trình UBND huyện giải quyết thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc cho 85 trường hợp, trong đó thay đổi, cải chính hộ tịch 52 trường hợp, xác định lại dân tộc 33 trường hợp; kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 trường hợp, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 trường hợp. Ở cấp xã, đăng ký khai sinh 3.610 trường hợp, khai tử 796 trường hợp, đăng ký kết hôn 693, cấp trích lục bản sao giấy khai sinh 1.903 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 683 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch 15 trường hợp.

Bài và ảnh: Tiến Đạt