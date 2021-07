HĐND huyện Yên Định khóa XIX tố chức kỳ họp thứ hai

Ngày 21-7, HĐND huyện Yên Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ hai.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất và kết quả phiên họp thứ nhất của Thường trực HĐND huyện; báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII và HĐND huyện khóa XIX; Ủy ban MTTQ huyện thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND huyện khóa XIX; các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND và các nội dung liên quan khác.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XIX.

Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch, bệnh COVID-19, song tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển với những kết quả nổi bật. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 18,79% hoạt động sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ, như: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (30,81%), tổng huy động vốn đầu tư (15,3%), tổng mức bán lẻ hàng hóa (29,63%), thu ngân sách Nhà nước (tăng 34,26%), doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 51,85%)… Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ II, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời đánh giá cao những kết quả huyện Yên Định đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần quan tâm trong thời gian tới, như tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trước mắt cả hệ thống chính trị chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai tực hiện các phương án, kịch bản kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh ở mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế, trong đó có một số lĩnh vực cần quan tâm thực hiện, đó là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, quản lý đất đai - tài nguyên môi trường, tăng cường thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu cuối năm 2021, huyện về đích NTM nâng cao; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; HĐND, UBND tiếp tục chỉ đạo giải quyết công việc chính quyền cấp huyện, cấp xã theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, quyết liệt, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, cụ thể thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ…

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình và thông qua các Nghị quyết.

